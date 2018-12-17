منى السويدي: أكثر من 60 طفلاً زاروا منصة "غرفتي الصغيرة"

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:

أكدت منى السويدي مدير المكتب التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة الشارقة، مشاركة الغرفة في فعاليات منتزه الشرطة الصحراوي بمنصة حضانة غرفتي الصغيرة.

وأضافت السويدي لـ "الشارقة 24" أن "منصة غرفتي الصغيرة تتضمن الكثير من النشاطات والورش أبرزها الرسم والتلوين وفنون الطبخ وقراءة القصص، والمسابقات المختلفة".

وأشارت إلى أن المنصة استقبلت خلال اليوم الافتتاحي أكثر من 60 طفلاً، موجهة الشكر للمسؤولين والقائمين على تنظيم منتزه الشرطة الصحراوي لإتاحة الفرصة للغرفة للمشاركة في فعالياتها.

ودعت السويدي أفراد الجمهور إلى المشاركة في المنصة التي تستمر فعالياتها حتى العاشر من يناير 2019.