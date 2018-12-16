انطلاق فعاليات "مخيم الأمل" بالشارقة

الشارقة 24 – وام:

انطلقت، الأحد، فعاليات مخيم الأمل 29 الذي تنظمه مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تحت شعار "فلنتحدث حول الإعاقة"، وبمشاركة وفود دولية ومن دول مجلس التعاون الخليجي.

وأعلنت منى عبد الكريم اليافعي، مدير مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، بداية رحلة المرح والترويح عن الأشخاص ذوي الإعاقة، قائلة: "انطلقت قافلة الأمل مع تباشير صباح الأحد إلى جزيرة الأساطير فخاض أطفال المخيم مغامراتهم المسلية وركبوا عين الإمارات ثم شاهدوا خلال جولة في الباص السياحي أهم معالم الإمارة الباسمة".

وأعرب عبد الله الخميس قائد أمن المخيم عن مشاعره العميقة تجاه الأطفال من ذوي الإعاقة، وهو ما دفعه للتطوع في المخيم منذ 28 عاماً، مؤكداً أن ما من شيء يسعده سوى رؤيته للأطفال يمضون الأوقات المسلية والمفيدة في رحاب دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تزور قافلة الأمل أهم معالم الدولة خلال أسبوع من الزمن.