لجنة شؤون الأسرة باستشاري الشارقة تزور "دار الأمان"

الشارقة 24:

زارت لجنة شؤون الأسرة بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، "دار الأمان" التابعة لدائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، برئاسة فاطمة علي المهيري رئيسة اللجنة.

وضمت اللجنة خالد الغيلي الزعابي وسالم المزروعي وسلطان الشرقي ونورة الطنيجي، ومن الأمانة العامة للمجلس هدى الحمادي أمينة السر.

فيما استقبل وفد المجلس الاستشاري، عائشة المازمي رئيسة قسم الإعاشة والتربية، وجواهر علي جمعة منسقة أداء في الدار.

وأكدت عائشة المازمي رئيس قسم الإعاشة والتربية أن "دار الأمان" تعنى بتقديم الخدمات المختلفة لأبناء وبنات نزيلات المنشآت الإصلاحية والعقابية بالشارقة، وأن الدار ملحقة بالسجن النسائي، وتستقبل أبناء السجينات من عمر شهر ولغاية سنتين خلال فترة الرضاعة الطبيعية ثم يتم تحويلهم إلى دار الرعاية الاجتماعية للأطفال.

وأشارت جواهر علي جمعة، منسقة أداء في الدار، إلى أنه يتم تأمين جميع الاحتياجات المادية والمعنوية للأطفال في الدار.