مطار الشارقة يشارك البحرينيين فرحتهم باليوم الوطني للمملكة

الشارقة 24:

شارك مطار الشارقة الدولي، المسافرين البحرينيين، احتفالاتهم باليوم الوطني الثامن والأربعين، الذي يصادف السادس عشر من ديسمبر من كل عام، ويتزامن مع ذكرى تولي الملك حمد بن عيسى آل خليفة مقاليد الحكم في المملكة، في ظل إنجازات حضارية عظيمة.

واستقبل موظفو المطار، المسافرين البحرينيين القادمين إلى الإمارات، عبر مطار الشارقة الدولي، لقضاء إجازاتهم في ربوع الدولة، بتقديم الهدايا والضيافة والتهاني والتبريكات لهم، بهذه المناسبة الوطنية المهمة.

وعبّر المسافرون القادمون من مملكة البحرين، عن فرحتهم بهذه المبادرة، والأجواء الاحتفالية المصاحبة لها، والتي أدخلت السعادة إلى نفوسهم، وعكست عمق العلاقات الطيبة، بين دولة الإمارات العربية المتحدة وأشقائها.