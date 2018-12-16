أشغال الشارقة تستكمل إنجاز مبنى فرع دائرة الثقافة في كلباء

الشارقة 24:

أنجزت دائرة الأشغال العامة بالشارقة، أعمال الإنشاء الخاصة بمبنى دائرة الثقافة بالشارقة فرع كلباء في حي البحيرة، بتكلفة إجمالية بلغت 15 مليون درهم.

وأعلن سعادة المهندس علي بن شاهين السويدي رئيس الدائرة، أن الدائرة تعمل بعزيمة قوية، وإرادة صلبة، ورؤية مستقبلية، لتساهم في مسيرة البناء والتطوير التي يقودها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على أرض الإمارة، وأن الدائرة تسعى لاتباع أحدث الأساليب والإجراءات، لتحقيق منظومة التطوير، وتوفير المباني الخدمية، وفق استراتيجية معمارية متكاملة، وتبني الأساليب الحديثة والعمرانية الرائدة، بما يليق بمكانة الشارقة وسمعتها العالمية.

من جهته، أشار المهندس محمد بن يعروف مدير إدارة الأفرع بالدائرة، إلى أن المبنى الجديد يعتبر إضافة جديدة لمدينة كلباء، ويأتي ضمن مسيرة البناء والتطوير، بحيث يقع في حي البحيرة مقابل كورنيش كلباء، وعلى الطريق الممتد الذي تصطف فيه المباني الحكومية بطرزها المعمارية الإسلامية لتشكل لوحة عمرانية وبصرية جميلة تسر ناظر كل قاصدي هذا الطريق، ولفت إلى أنه تم تصميم المبنى وفق أعلى معايير فنون البناء والهندسة، بشكل روعي في تصميمه وإنشائه أهمية انسجامه مع المحيط البيئي المحلي، وبطابع معماري إسلامي، يجعل منه تحفة معمارية مميزة.

وأكد مدير إدارة الأفرع بالدائرة أن هذه المنشآت تدخل ضمن المخطط العام، لتطوير كافة مدن ومناطق الشارقة، استجابة لمتطلبات التنمية العمرانية التي تشهدها الإمارة، حيث تقدم المباني الجديدة المزيد من الخدمات والتسهيلات لسكان مدينة كلباء، وستسهم في دعم النمو الاقتصادي والاجتماعي للمدينة على وجه الخصوص وللمنطقة الشرقية عموماً، وذلك تماشياً مع خطط التنمية المستدامة لكافة مدن ومناطق إمارة الشارقة، والتي من شأنها الارتقاء بمختلف أوجه الحياة فيها.

وأكد بن يعروف، أن المشاريع التي أنجزتها الدائرة في مدينة كلباء خلال السنوات الماضية، تدل على الاستفادة القصوى من القدرات الكامنة والموارد الطبيعية وتضاريس المدينة، إلى جانب الاستفادة العلمية من موقعها الاستراتيجي، بعد أن أرست حزمة من مشاريع البنية العمرانية والخدمية، لتجسد مسيرة التطوير والتنمية المستدامة.

ولفت أن المبنى الجديد يعد معلماً حضارياً من الطراز الإسلامي المميز، يضاف إلى النسيج العمراني للدوائر الحكومية المحيطة، كما تم توصيل كافة الخدمات الخاصة بالكهرباء والمياه إلى المبنى إلى جانب غرف الخدمات.

من جانبها، أوضحت المهندسة بشاير المنصوري مدير فرع كلباء بالدائرة، أنه تبلغ مساحة الأرض التي تم تنفيذ المشروع عليها 11330 متراً مربعاً، وأنه تم تصميم المبنى على الطراز الإسلامي، ويتألف من طابق أرضي وأول مساحة كل دور 900 متر مربع، ويحتوي الدور الأرضي على مكاتب الموظفين وصالة استقبال وقاعة متعددة الأغراض، لعرض اللوحات إلى جانب مطبخ وكافتيريا ومخزن ودورات مياه خاصة بالرجال والنساء، فيما يتألف الطابق الأول من 13 مكتباً إدارياً وغرفة اجتماعات واستديو، إضافة إلى مطبخ ودورات مياه خاصة بالرجال وأخرى للنساء، مع مصلى للرجال وللنساء.

وأكدت المنصوري، أن المبنى الجديد، يحتوي على مصعد ومبنى للخدمات، إضافة إلى غرفة حارس ومخزن على مساحة 300 متر، إلى جانب 85 موقفاً لسيارات المراجعين والموظفين، منها 28 مظللة، كما يتوفر مواقف خاصة لذوي الإعاقة، ولفتت إلى أنه تم تزويد المبنى بـ 3 بوابات عرض الواحدة منها 6 أمتار، مزودات برافعات إلكترونية، كما يبلغ أطوال الأسوار الخرسانية 300 متر طولي .

وأعلنت مدير فرع كلباء بالدائرة، أن الدائرة قامت بأعمال التأثيث الداخلي للمبنى، بتكلفة نصف مليون درهم، وتضمنت الأعمال توريد مكاتب للمدراء والموظفين والاستقبال وطاولة اجتماعات رئيسة وخزانات ملفات عالية ومنخفضة، وخزانات زجاجية مع الرفوف المضاءة والمعدنية، وأطقم كنب وطاولات بمختلف أنواعها، طبقاً للاستخدام بالإضافة إلى تركيب ستائر لكامل المبنى.

وأشارت المنصوري، إلى أن المبنى يسهم في تطوير البيئة العمرانية، ويشكل معلماً بارزاً فيها، وإضافة ملموسة للتطورات الحاصلة في إمارة الشارقة، وتابعت لقد تمت دراسة المحددات والعوامل كافة التي من شأنها، أن تؤثر على تصميمات المبنى كالعلاقة التكاملية بين المبنى ومجاوراته والمحاور البصرية، وزوايا النظر، منوّهةً إلى أن التصاميم جاءت منسجمة مع وظيفة المبنى، بحيث تحقق الأهداف المرجوة منه.