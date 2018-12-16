عبد الله دعيفس: الإمارات عاصمة عالمية للتسامح

الشارقة 24:

أكد سعادة عبد الله دعيفس رئيس اللجنة التنفيذية لمركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي، أن إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بأن يكون 2019 في دولة الإمارات، عاماً للتسامح، يأتي كمرآة لما تعيشه الدولة على الصعيد الداخلي، من تسامح وتعايش سلمي، لكل من يعيش على أرض الإمارات الطيبة، على الرغم من اختلاف الثقافات والأعراق والأديان.

وأوضح سعادته، أن الإمارات تؤكد مرة أخرى، بأنها عاصمة عالمية للتسامح، وأنها تعتبر نموذجاً يحتذى به في شتى الميادين، وأن ما غرسه الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، من بذور الخير والمحبة والتسامح، انعكست ثماره في مختلف دول العالم عبر السنين، وهو ما يجعل الإمارات مقصداً للعيش والعمل وحلم الكثيرين، في التواجد على تراب هذا الوطن المعطاء.