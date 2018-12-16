هنا السويدي: عام التسامح ترسيخ لنهج زايد في قبول الآخر

الشارقة 24:

رفعت سعادة هنا السويدي رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة، أسمى آيات التقدير والعرفان، إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة إعلان سموه، بأن يكون 2019 عاماً للتسامح في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأوضحت سعادتها، أن هذه المبادرة تأتي ترسيخاً لنهج زايد، في التسامح وقبول الآخر، في ظل الاعتزاز بالهوية الوطنية، حيث تجلى ذلك في النهج الراسخ بأكثر من محطة وعنوان، وأشارت سعادتها إلى أن الإمارات تحتضن أكثر من 200 جنسية بود وسلام وأمان، وفيها أول وزارة تسامح في العالم، وهي واحة للإنسانية ومنارة للتسامح، كما أنها اليوم تعتبر نموذجاً عالمياً، يحتذى في العدل والمساواة، ونبذ التطرف والكراهية.

ولفتت سعادة رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة، إلى أن عام التسامح وفقاً لما أعلنه صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، يرتكز على خمسة محاور رئيسة، تبدأ مع تعميق قيم التسامح والانفتاح على الثقافات والشعوب في المجتمع، مروراً بترسيخ مكانة دولة الإمارات عاصمة عالمية للتسامح، والتسامح الثقافي، وطرح تشريعات وسياسات تهدف إلى مأسسة قيم التسامح الثقافي والديني والاجتماعي، وصولاً إلى تعزيز خطاب التسامح وتقبل الآخر، بما يسهم في تحويل قيمة التسامح، إلى عمل مؤسسي مستدام، يعود بالخير على شعبنا.