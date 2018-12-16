شرطة الشارقة تستعرض خطة قيادتها الاستراتيجية

الشارقة 24:

نظمت إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، يوم الأحد، ورشة للتحليل الاستراتيجي لمراجعة الخطة الاستراتيجية للقيادة،2017-2021، بحضور عدد من العاملين من مختلف الإدارات التابعة لمكتب القائد العام ونائبه، وذلك بقاعة الشيخ زايد، بهيئة الطرق والمواصلات في الشارقة .

قدمت الورشة، النقيب منيرة الزرعوني، واستعرضت فيها الموجهات الاستراتيجية لوزارة الداخلية، مثل رؤية الإمارات 2021، والأجندة الوطنية، ومنظومة التميز الحكومي، ومبادرة الحكومة الذكية، والاستراتيجية الوطنية للابتكار.

وسلطت النقيب الزرعوني، الضوء على بعض الاعتبارات المهمة، مثل الذكاء الاصطناعي، والابتكار الحكومي، واستشراف المستقبل، وإسعاد المتعاملين، والتركيز على مؤشرات الأداء، وتحديث الخطة الاستراتيجية، التي تتضمن الرؤية والرسالة والقيم والأهداف والمبادرات الاستراتيجية والتشغيلية.