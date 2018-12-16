قائد عام شرطة الشارقة يُكرّم ضابطين متقاعدين

الشارقة 24:

كرّم سعادة اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، العقيد راشد المنصوري، والعقيد عبيد الكعبي، من شرطة الشارقة، بعد تقاعدهما عن العمل، بحضور العميد عبد الله مبارك بن عامر نائب القائد العام، والعميد محمد راشد بيات مدير عام العمليات الشرطية، والعميد عارف الشريف مدير عام الموارد والخدمات المساندة، والمقدم جابر النعيمي نائب مدير إدارة مكتب القائد العام لشرطة الشارقة.

ويأتي التكريم، تقديراً لجهودهما الطيبة خلال فترة عملهما، حيث قدما عصارة جهودهما وخبرتهما، للارتقاء بالعمل الشرطي، في مختلف المناصب.

وأعرب سعادة قائد عام شرطة الشارقة، عن تمنياته للمكرمين، بالنجاح والتوفيق في مجالات عملية أخرى، مشيراً إلى أن القيادة العامة لشرطة الشارقة، تحرص بشكل متواصل، على تكريم وتقدير كافة منتسبيها، ممن وضعوا بصماتهم وإسهاماتهم، في الدفع بمسيرة العمل الأمني إلى الأمام.

وشكر المكرمان، سعادة اللواء الشامسي، على هذه اللفتة الطيبة منه، متمنين كل التقدم والنجاح لشرطة الشارقة، في تحقيق الأمن والأمان، في ربوع دولتنا الحبيبة.