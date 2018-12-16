دائرة المالية المركزية بالشارقة تتسلّم أيزو إدارة الجودة

الشارقة 24:

في إنجاز جديد، يعكس كفاءة منظومة العمل الحكومي بإمارة الشارقة، ودولة الإمارات العربية المتحدة، سلّم أندرو جاكسون القنصل العام للمملكة المتحدة في دبي والإمارات الشمالية، شهادة الأيزو في نظام إدارة الجودة (9001:2015 ISO)، إلى الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية بالشارقة، والتي حصلت عليها الدائرة من الهيئة البريطانية للمعايير، ضمن جهودها لتبني أفضل الممارسات العالمية، في مختلف مجالات العمل.

وحضر حفل استقبال القنصل العام البريطاني، وتسليم الشهادة، الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس الدائرة، وسعادة وليد الصايغ المدير العام للدائرة، وبدر آل علي مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والتميز المؤسسي في الدائرة، وتوم كوتشفارا مستشار الدين العام، وميثاء الطنيجي رئيس قسم الجودة والتميز المؤسسي.

ورحب سعادة وليد الصايغ بالقنصل العام البريطاني والوفد المرافق له، مثمناً علاقات الصداقة والتعاون التي تربط دولة الإمارات والمملكة المتحدة، مؤكداً أن دائرة المالية المركزية حريصة على تطبيق أفضل المعايير والممارسات العالمية في كافة المجالات، لتمكينها من تحقيق أهدافها، وتعزيز كفاءة النظام المالي في إمارة الشارقة.

وأعرب عن سعادته لحصول الدائرة على شهادة جديدة في مجال الأيزو، والتي تمكنها من تعزيز كفاءات ومهارات الموظفين، ورفع مستوى رضا الفئات المعنية، ونشر مفاهيم الجودة والتميز بالدائرة، إلى جانب المساهمة في تطوير القطاع الحكومي بإمارة الشارقة، من أجل الحفاظ على أعلى المعايير العالمية التي دأبت الدائرة على تبنيها.

وتضمن الحفل، كلمة ترحيبية من بدر آل علي، تضمنت ذكر أهم الإنجازات التي حققتها الدائرة خلال السنوات السابقة، والسعي نحو الارتقاء بكافة خدماتها، لتحقيق التميز المؤسسي في كافة الخدمات، وأن هذه الخطوة الأولى، حيث تسعى الدائرة ومن خلال خطتها الاستراتيجية الجديدة، للحصول على شهادة الأيزو، في أمن المعلومات واستمرارية الأعمال.

وأوضح آل علي، أن نظام إدارة الجودة 9001، أكثر معيار معترف به دولياً لإدارة الجودة وإدارة العمليات في المؤسسات، حيث يوضح هذا المعيار الطرق التي يمكن من خلالها الارتقاء بالخدمات التي تقدمها المؤسسة لأعلى المستويات، كما يساعد على تطوير آلية أداء الأعمال في مختلف المجالات.

وأضاف آل علي، أن حصول جهة ما على هذه الشهادة، يعد اعترافاً دولياً بمدى التزامها بمتطلبات هذه المعايير، كما أنه بمجرد حصول مؤسسة حكومية على شهادة اعتماد من الهيئة البريطانية، يتم إدراج اسمها في دليل العملاء العالمي، إلى جانب المؤسسات الرائدة الأخرى، ما يزيد من القدرة التنافسية لهذه الدائرة، ويفتح لها أسواق عمل جديدة.

وثمن ممثل الهيئة البريطانية للمعايير الجهة المانحة لشهادات الأيزو، جهود دائرة المالية المركزية، وأشاد بجهود فريق العمل الذي حقق الالتزام التام بكافة المعايير الدولية.