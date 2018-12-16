د. خالد عمر المدفع: الإمارات تؤمن بالتسامح وحوار الثقافات

الشارقة 24:

أكد سعادة الدكتور خالد عمر المدفع رئيس مدينة الشارقة للإعلام "شمس"، أن إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بأن يكون 2019 عاماً للتسامح في الدولة، لهو أكبر دليل في نهج الإمارات الساعي للمساهمة في بناء مجتمعات تؤمن بقيمة التسامح والانفتاح والحوار بين الثقافات، وأن الإمارات هي كما قال صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، تؤسس لنماذج حقيقية تعمل على تحسين واقع التسامح، عربياً وعالمياً.

وأضاف سعادته، أن هذا العام لهو عام تؤكد فيه حكومتنا الرشيدة، على ضرورة إرساء قيم التسامح ونبذ التطرف والانفتاح على الثقافات والشعوب، كتوجه مجتمعي عام تنخرط فيه فئات المجتمع كافة، ليصبح عام التسامح، مناسبة وطنية للاحتفاء بجهود الدولة، التي عملت على مدى عقود طويلة، لتكون أرضاً للتسامح والتعايش والانفتاح، على مختلف شعوب وثقافات العالم.