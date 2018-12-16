مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة تستثمر طاقات الأطفال

الشارقة 24:

ضمن جهودها الساعية إلى نشر الوعي، بأهمية ممارسة الرياضة، بين فئات المجتمع كافة، تنظم مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، "المخيم الشتوي للأطفال"، الذي انطلق في 16 ديسمبر الجاري ويمتد حتى 3 يناير المقبل، ويستهدف الأطفال الذكور من عمر 5 حتى 9 أعوام، والإناث من عمر 5 وحتى 15 عاماً.

ويهدف المخيم الشتوي للأطفال، إلى زيادة الوعي بأهمية الرياضة لهم، وتشجيعهم على ممارسة الألعاب الرياضية، وتوفير أماكن آمنة لهم، ليقضوا فيها أوقات فراغهم خلال العطلة الشتوية، إلى جانب استثمارهم طاقاتهم الإبداعية، بما يعود عليهم بالفائدة، ويقام المخيم برعاية شيف ميره ومركز لي لي سبا للتجميل واللياقة.

وأكدت سعادة ندى النقبي المدير العام لمؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، حرص المؤسسة الدائم، على تنظيم سلسلة من الفعاليات والأنشطة المتعددة، التي تهدف إلى إيجاد بيئة صحية وتربوية سليمة، إلى جانب غرس مجموعة مختلفة من المفاهيم والقيم الصحيحة، التي تسهم في رعاية الأبناء وإعدادهم بطريقة سليمة من مختلف النواحي، سواء أكانت تعليمية أو بدنية أو نفسية، بهدف الإسهام في إيجاد جيل متكامل، من مختلف النواحي، وقادر على أن يكون ناجحاً ومنتجاً في مجتمعه.

وأضافت سعادة النقبي، أن هدف المؤسسة، من خلال إقامة المخيم الشتوي للأطفال، هو جذب الأطفال ولفت انتباههم، إلى أهمية ممارسة الرياضة في حياتهم اليومية، واستثمار نشاطهم وحماسهم الزائد، وصقلها بشكل فعال ومفيد، إلى جانب مجموعة من الفعاليات والبرامج الأخرى التي تغني أذواقهم المختلفة، وبطريقة قادرة على استيعاب متطلبات كلا الجنسين.

ويتضمن المخيم الشتوي، مجموعة متنوعة من الفعاليات والبرامج الترفيهية والتعليمية، والورش التوعوية والتربوية، إضافة إلى منافسات رياضية بين الأطفال مثل الرماية وكرة السلة وتنس الطاولة كرة الطائرة والكاراتيه والقوس والسهم والمبارزة والطبخ الصحي، والتي ستقام تحت إشراف مدربين معتمدين، من أصحاب الخبرة والحرفية العاليتين، كما سينظم المخيم رحلة ترفيهية تسعد الأطفال، وتدخل الفرحة والسرور إلى قلوبهم، ابتهاجاً بقدوم الشتاء.

ويشهد المخيم، تنظيم فعاليات خاصة بتعلم فنون الطبخ، حيث سيكون الأطفال على موعد مميز للاستمتاع بمشاهدة عروض الطهي، لمجموعة من أشهى الوصفات الحية والحلويات والوجبات الخفيفة، التي تعد أمامهم ويقوم بها طهاة من مقهى الرماية، إلى جانب تقديم مجموعة من النصائح والارشادات للأطفال، بهدف تعريفهم بالأنماط الغذائية الصحية، التي تساعدهم على التمتع بصحة نفسية وبدنية خالية من الأمراض، وترفع من التركيز لديهم لمساعدتهم في تحصيلهم العلمي.