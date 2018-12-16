بلدية الشارقة تحتفل بموظفيها الفائزين بجائزة التميز

الشارقة 24:

احتفلت بلدية مدينة الشارقة، بمبناها الرئيس في منطقة المصلى، بكوكبة من الموظفين المتميزين الفائزين بجائزة التميز في دورتها الرابعة، للعام الجاري، والتي تنظمها البلدية بشكل سنوي للتشجيع على التنافس الإيجابي بين الموظفين، على مختلف مستوياتهم الوظيفية، والارتقاء بأدائهم المهني، ومهاراتهم الشخصية والقيادية، بما يحقق تطلعات البلدية، في الوصول إلى أعلى مراتب التميز، في كافة خدماتها وأعمالها، ودفع عجلة التميز والإبداع، وتوفير بيئة داعمة للابتكار.

وشهد الحفل، تكريم الموظفين، لسعادة ثابت سالم الطريفي مدير عام البلدية، لجهوده في التحفيز والعمل والإبداع، والذي شهد بدوره، فعاليات الحفل برفقة مساعديه ومدراء الإدارات ولفيف من الموظفين.

وأكد سعادة الطريفي، أن هذه الجائزة انبثقت من رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، واهتمامه ببناء العنصر البشري وتحفيزه، وأضاف سعادته أنه من هنا سارت البلدية على هذا النهج، وأكد أن هذه الجائزة بدورتها الرابعة، تعتبر إنجازاً آخر تحتفل به البلدية لموظفين اجتهدوا وثابروا وعملوا بجد واجتهاد، فحالفهم الحظ بالفوز، بعد أن تم عرض ملفاتهم المشاركة على لجنة التقييم الداخلية، فالمشاركات الكثيرة المقدمة كانت متميزة، ولكن تم اختيار أكثرها تميزاً، وفقاً للمعايير والاشتراطات.

وأشار سعادة الطريفي، إلى أن هذه الجائزة، التي تحتفل بها البلدية مع نهاية كل عام، تعتبر أحد أهم البرامج والمبادرات التحفيزية، التي تساعد على خلق بيئة عمل تنافسية إيجابية، يبدع من خلالها الموظف، ويبذل أقصى طاقاته، من أجل خدمة الإمارة والبلدية، وتتويج هذه الجهود بالفوز بالجائزة، كما تعتبر حافزاً لهم لزيادة الكم المعرفي، والبحث عن دورات ومهارات تساعدهم في أداء مهام عملهم، وحرصهم على حضور ورش العمل والدورات التدريبية، التي تعقدها البلدية باستمرار، فقد نجحت هذه الجائزة في خلق بيئة تنافسية محفزة بين الموظفين، ترسخ قيمة التميز في نفوسهم، وتعزز العمل بروح الفريق.

من جانبه، أوضح المهندس خليفة بن هده السويدي مساعد المدير العام لقطاع الهندسة والمباني ورئيس لجنة تقييم الجائزة، أنه تم تكريم 40 فائزاً بهذه الجائزة بمختلف فئاتها، والتي تشمل على فئة المدير المتميز، وفئة الموظف المتميز، وفئة الفريق المتميز، وفئة الوظائف المساندة، كما تم تكريم لجنة التقييم المكونة من 8 أعضاء، مشيراً إلى أن حرص الموظفين على المشاركة يعكس مدى اهتمامهم بأداء عملهم، بل والفخر في إنجازاتهم التي يحققونها، كما تحرص اللجنة خلال كل دورة على انتقاء المشاركات الأكثر تميزاً والتي تأتي مطابقة للمعايير والشروط التي يتم تحديدها، فضلاً عن تطوير معاييرها عاماً بعد آخر، لتوسيع نطاق المشاركة، بحيث تعتبر الجائزة مفتاحاً من مفاتيح الإبداع، مؤكداً أن الفائزين بها نالوا هذا التكريم، عن جدارة واستحقاق.