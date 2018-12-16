مصرف الشارقة الإسلامي راعياً رئيساً لـ"ضواحي7"

الشارقة 24:

تعزيزاً لمسؤوليته الاجتماعية، وحرصاً على دعم الفعاليات المجتمعية، أعلن مصرف الشارقة الإسلامي، تجديد رعايته لمهرجان "ضواحي" في نسخته السابعة، والذي تنظمه دائرة شؤون الضواحي والقرى بالشارقة، في حديقتي الرمثاء والبطائح، من 13-28 ديسمبر الجاري.

وأوضح حسن البلغوني مدير إدارة العلاقات العامة وخدمة المجتمع في المصرف، أنه عاماً بعد آخر يسعد المصرف بالمشاركة في رعاية مهرجان ضواحي، حيث تأتي رعايته هذه انطلاقاً من مسؤوليته الاجتماعية، للمساهمة بدور فاعل في دعم ورعاية المبادرات، التي تعزز قيم التكافل الاجتماعي.

وأضاف البلغوني، أن مهرجان "ضواحي" تحوّل إلى حدث يجمع فئات كثيرة من المجتمع للتواصل مع بعضها البعض، وهو ما يزيد من الروابط التي تجمع بين العائلات التي تشارك في هذا المهرجان بتفاعل كبير، تحقيقاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتماشياً مع رؤية حكومة الإمارات 2021، وتحديداً في بند "مجتمع متلاحم محافظ على هويته"، والذي تهدف من خلاله الحكومة الرشيدة، إلى زيادة نسبة التلاحم المجتمعي والأسري.

وتابع مدير إدارة العلاقات العامة وخدمة المجتمع في المصرف، أن تنظيم دورة سابعة من هذا المهرجان العائلي والمجتمعي المهم، يدل على نجاحه المستمر، بفضل الجهود الكبيرة التي تبذلها مشكورة دائرة شؤون الضواحي والقرى بالشارقة، والجهات الشريكة والراعية والمتعاونة، بما يسهم في ترسيخ أجواء المحبة والترابط والسعادة بين المشاركين، ضمن فعاليات توعوية وترفيهية تنسجم مع قيمنا وعاداتنا وهويتنا الوطنية.