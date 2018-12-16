طرق الشارقة تنقل 85 ألفاً من الشارقة إلى كلباء في 6 أشهر

الشارقة 24:

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، أن إجمالي عدد ركاب خطE116 الرابط بين مدينة الشارقة وكلباء، بلغ 85 ألفاً، منذ بداية تشغيل الخط في منتصف مايو، وحتى 30 نوفمبر الماضيين.

وأوضح مدير الهيئة لشؤون المواصلات عبد العزيز الجروان، أنه استكمالاً لجهود الهيئة في تعزيز النقل الجماعي، وخدمة مستخدمي حافلات مواصلات النقل بين المدن، تم إجراء توسعة إضافة إلى تعديل جزئي على مسار الخط رقم 116، الذي يربط الشارقة مع خورفكان، ليصل إلى مدينة كلباء، منذ مايو الماضي، وقد تم تخصيص ست حافلات لخدمة هذا الخط، الذي يحمل رقمE116 من إجمالي 12 حافلة موجودة مسبقاً للخط 116، بحيث يكون زمن التقاطر 30 دقيقة، وذلك حرصاً من الهيئة على تلبية الطلب المتزايد على الخدمة للركاب المتنقلين بين الشارقة وكلباء يومياً، مشيراً إلى أن عدد الركاب بلغ 85 ألف راكب خلال الفترة المذكورة، بمعدل 425 راكباً يومياً، وبإجمالي عدد رحلات بلغ 3400 رحلة.

وأشار مدير الهيئة لشؤون المواصلات، إلى أن عدد خطوط النقل بين المدن بلغ 19 خطاً، بعد استحداث خط E311 ، والذي يربط بين الشارقة ومحطة مترو الراشدية بدبي، والذي أطلق بالتعاون مع هيئة الطرق في دبي، استكمالاً للتعاون المشترك بين الجانبين، مؤكداً أن الهيئة تحرص على تلبية احتياجات الجمهور، وإجراء التوسعات والتعديلات، بما يتوافق مع النمو المتزايد على استخدام النقل الجماعي، وبما يتماشى مع الخطة الاستراتيجية للهيئة، والرامية إلى توفير تغطية جغرافية أكبر وأشمل، كما تحرص الهيئة أيضاً على تزويد أسطولها بحافلات متقدمة ومزودة بأحدث الخدمات.