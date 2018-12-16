عبد العزيز الشامسي: عام التسامح استمرار لفكر ونهج زايد

الشارقة 24:

أكد سعادة عبد العزيز الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة، أن إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بأن يكون 2019، في دولة الإمارات العربية المتحدة، عاماً للتسامح، هو استمرار لنهج وفكر الأب المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ووعد وعهد بالاستمرار على نهجه، لنشر قيم الخير والحق والوفاء، في كافة أرجاء العالم.

وأوضح سعادة الشامسي، أن الأشياء تقاس بالأفعال، وأن دولة الإمارات العربية المتحدة كانت على مدى تاريخها، أرضاً للمحبة والتسامح، وأن إعلان هذا العام عاماً للتسامح، يأتي ترسيخاً لحقيقة واقعة يعرفها كل من عاش على أرض هذا الوطن الطيب المعطاء، حيث تعيش على أرض الإمارات أكثر من 200 جنسية من مختلف أرجاء العالم، رغم ما بينها، من اختلافات ثقافية وحضارية، لكن استطاعت دولتنا بقيادتها الحكيمة ورؤيتها السمحة أن تتقبل الجميع وتهصرهم في روح واحدة، شعارها تقبل الآخر، والانفتاح على الثقافات المختلفة، بعيداً عن التعصب والرؤى الضيقة.

ولفت سعادته، إلى أن دولة الإمارات، كانت وما زالت وستبقى أرضاً للمحبة والتسامح، ومنارة عالية، لنشر قيم الخير والجمال في العالم.