أطفال الشارقة يحققون مراكز متقدمة في مسابقة اليوسي ماس العالمية

الشارقة 24:

فاز وفد أطفال الشارقة، في الدورة الثالثة والعشرين من المسابقة العالمية لليوسي ماس، والتي أقيمت في كوالالمبور بماليزيا، في التاسع والعاشر من ديسمبر الجاري، وذلك خلال مشاركته ضمن وفد دولة الإمارات العربية المتحدة.

وجاء فوز أطفال الشارقة، من خلال المشاركة الناجحة لمنتسبيها الصغار، وتمكنهم من الحصول على مراكز متقدمة، ونتائج مبهرة، بعد خوضهم في جوله من التحدي والمنافسة، مع ما يقارب 3 آلاف طفل من 40 دولة حول العالم، لحل 200 مسألة حسابية في 8 دقائق .

وأسفرت النتائج، عن فوز الطفلة مها عمر السركال بالمركز الثاني، وفوز كل من الطفلة شما خليل سحاكوه، والطفل سيف عبد الله المعيني بالمركز الثالث، وذلك ضمن فئة المبتدئين، أما في فئة المتقدمين "ب"، فقد أحرزت سارة معاذ غوش، وضحى أيوب أهلي المركز الثالث.

وتأهل المشاركون، إلى هذه المسابقة العالمية، بعد منافستهم مع 1100 طفل وطفلة من جميع أنحاء الدولة، في المسابقة الوطنية لليوسي ماس في دورتها الـ15، والتي أقيمت في شهر مايو الماضي، في نادي النصر الرياضي بدبي.

وهنأت عائشة علي الكعبي مدير أطفال الشارقة بالوكالة، المشاركين الفائزين، الذين مثلوا بلادهم خير تمثيل، ورفعوا اسم دولتهم عالياً بين الدول والشعوب المتقدمة، وفي المحافل الدولية والإقليمية، مؤكدة أن أطفال الشارقة ستعمل بنفس العزم والالتزام، على جودة ومخرجات نظام التنمية والعناية بالمواهب المتميزة في الإمارة.

وأكدت الكعبي، أن هذا الفوز يعبر عن الرؤية الطموحة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ولقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيس مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، بضرورة الاهتمام بتنمية مواهب وإبداعات الأطفال في مختلف المجالات.

وأعربت عن سعادتها، بهذا الفوز والإنجاز الكبير الذي حققه وفد أطفال الشارقة، في هذه المسابقة العالمية، ما يؤشر على كفاءة هؤلاء الأطفال، والتدريب المتميز الذي تلقوه حتى تمكنوا من حصد نتائج مشرفة، خلال منافستهم مع أكثر الأطفال المتميزين في العالم، ما يعكس التطور الكبير لطفل الشارقة، وما يجده من رعاية نوعية مستمرة، تستهدف تنمية مهاراته، وتؤهله لمستقبل مشرق.