يوسف السويجي: قيادتنا الرشيدة تعزز قيم العطاء والتسامح

الشارقة 24:





أكد سعادة المهندس يوسف صالح السويجي رئيس هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، أن إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2019 عاماً للتسامح، يأتي ترسيخاً لقيم التآلف والتعايش السلمي، واحترام كافة الثقافات، كقيم متأصلة في مجتمع الإمارات منذ القدم.

وأضاف سعادته، أن مبادرات هذا العام، تأتي استكمالاً لمبادرات "عام زايد" القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي أرسى مبادئ التسامح، وتقبل الآخر، وفقاً لديننا الحنيف وتعاليمه السمحة، فقد قال رحمه الله: "إن الواجب يحتم على أهل العلم أن يبينوا للناس جوهر الإسلام، ورسالته العظيمة، بأسلوب يليق بسماحة الدين الحنيف، الذي يحث على الدعوة إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة، حتى يستجيب الناس ويواجهوا الإرهاب باسم الدين والقتل باسم الدين".

وأوضح سعادة السويجي، أنه عاماً بعد عام، ترسخ دولتنا كل ما يعكس صور الرقي والتحضر والتمسك بديننا الحنيف وأصوله وقواعده، وتعزز قيم الاهتمام بالإنسان، الذي اعتبرته القيادة الرشيدة، الاستثمار الأمثل، من دون تمييز أو تفرقة، فأصبحت الإمارات وطناً للتسامح والعطاء والمحبة، وأرضاً للتلاحم، وأيقونة للعيش والإنسانية، تضم على أرضها أكثر من 200 جنسية تعيش في أمن وسلام.

وأكد سعادة رئيس هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، أنه في الوقت الذي تنشغل فيه بعض الشعوب بالحروب والإرهاب ونشر الكراهية والضغائن، تعزز دولتنا بقيادتها الرشيدة وحكامها وشيوخها، قيم العطاء والتسامح والمساواة وتقبل الآخر والتعددية الثقافية، حتى قدمت الإمارات لكل العالم نموذجاً يحتذى به في دعم التسامح كقيمة أساسية لبناء مجتمع أمن، وتوفير الرفاه والحياة الكريمة لمواطنيها، ولكل من يعيش على أرضها.

ولفت سعادته، إلى أن حكومة الإمارات، بادرت في إنشاء وإقامة وزارة معنية بالتسامح، والبرنامج الوطني للتسامح، بالإضافة إلى إنشاء المعهد الدولي للتسامح، أول معهد للتسامح في العالم العربي، وأكد سعادته أن جهود دولتنا مستمرة، في نشر وتعزيز كل ما يخدم البشرية.