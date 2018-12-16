806 أطفال يستفيدون من مشاركة "اجتماعية الشارقة" في "ضواحي7"

الشارقة 24:





تشارك دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة، في مهرجان "ضواحي 7"، الذي تنظمه دائرة شؤون الضواحي والقرى بالشارقة، والمقام حالياً في حديقة الرمثاء بالشارقة، وحديقة البطائح، وتستمر فعالياته حتى 28 ديسمبر الجاري، انطلاقاً من حرص الدائرة، على تحقيق المشاركة المؤسسية، والعمل الاجتماعي، لتوعية وخدمة المجتمع .

تأتي مشاركة الدائرة في هذه الفعالية، من خلال تقديم محاضرات تثقيفية اجتماعية، وغيرها من البرامج والورش التوعوية للأطفال بجميع المراحل، سعياً لنشر ثقافة حماية حقوق الطفل، وتوعية الأطفال بكيفية قول "لا" للمعتدي؟ عن طريق مسابقات ترفيهية وتوعوية، في آن واحد، بكيفية حماية الطفل لنفسه من الأذى والعنف، ويتم الشرح والتوجيه والمناقشة، من خلال مجموعة من الاختصاصيين النفسيين والاجتماعيين ومساعديهم العاملين بالدائرة.

وتقدم الدائرة في هذا المهرجان، عدة برامج متنوعة، لغرس القيم الأخلاقية النبيلة لدى الأطفال، كحثهم على عمل الخير، وبر الوالدين، والأمانة، والصدق، والتعاون، والولاء والانتماء، والتطوع، والقراءة، والتواضع، والثقافة، والهوية الوطنية، والصبر، والقناعة، والنظام، والإبداع، والقدوة، بالإضافة إلى مسرح الدمى، ودولاب الحظ، ومسابقات ثقافية متنوعة للأطفال، لغرس القيم الأخلاقية في نفوس الأطفال منذ الصغر.

واستمرت مشاركة الدائرة في فرعها بالبطائح، بالفعاليات المنظمة في حديقة البطائح العامة، من خلال تقديم البرامج التثقيفية الاجتماعية للأطفال، بالإضافة إلى المشاركة مع الأطفال، بإعداد باقة متنوعة من المسابقات والبرامج الترفيهية والألعاب المسلية.

وأكدت مريم إبراهيم القصير مدير إدارة التثقيف الاجتماعي بالدائرة، أهمية المشاركة في مثل هذه الفعاليات، والتي تستهدف الأطفال وتوعيتهم، بمدى أهمية تمكين الأطفال من حقوقهم، وتوعيتهم بها، وذلك لتحقيق هدف الكف عن العنف ضد الأطفال، والتقليل من أضراره عليهم، مضيفة أن ركن الدائرة استقطب عدداً كبيراً من الأطفال، حيث بلغ عدد الأطفال الذين زاروا ركن الدائرة نحو 670 طفلاً، في أول 3 أيام من المهرجان في حديقة الرمثاء، ومشاركة 136 طفلاً في برامج وفعاليات الدائرة، في حديقة البطائح العامة.

وحثت مدير إدارة التثقيف الاجتماعي بالدائرة، أولياء الأمور وجميع أفراد المجتمع، على ضرورة تكاتف الجهود، للحد من العنف ضد الأطفال، لأنهم أساس بناء المجتمع، ودعت إلى حماية الطفل من العنف والخطر، بتنظيم فعاليات توعوية، ونشر ثقافة صحيحة، حيث أن دائرة الخدمات الاجتماعية بلورت ذلك في خططها وبرامجها، بحيث تحقق الحماية الكافية للطفل.