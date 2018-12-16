"الشارقة للتخطيط العمراني" يستعرض أسس مراعاة الطفل

الشارقة 24:

نظّم مجلس الشارقة للتخطيط العمراني، يوم الأحد، ورشة عمل، بعنوان "التخطيط الحضري المراعي للطفل"، بالتعاون مع مكتب الشارقة صديقة للطفل الجهة المسؤولة عن تنفيذ مشروع "الشارقة مدينة صديقة للأطفال واليافعين"، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف".

وأقيمت الورشة، في غرفة تجارة وصناعة الشارقة، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين، وممثلين عن جهات ودوائر حكومية من الشارقة، بالإضافة إلى ممثلي الشركات الخاصة والمطورين العقاريين والاستشاريين.

وتترجم الورشة، أهداف الخطة الاستراتيجية، لمشروع الشارقة صديقة للأطفال واليافعين لعام 2019-2021، الرامية إلى ترسيخ مكانة الإمارة كبيئة آمنة وملهمة للأطفال واليافعين، من خلال زيادة الوعي بحقوق الأطفال، وتسليط الضوء على التخطيط الحضري المراعي للطفل، الذي يشكّل أحد أهم هذه الحقوق.

واشتملت الورشة على عدد من المحاور، التي تناولت المعايير الأساسية لدليل التخطيط الحضري المراعي للطفل، والتي تتضمن: الاستثمارات، والإسكان وحيازة الأرض، والمرافق العامة، والمساحات العامة، ونظام النقل، وإدارة نظام المياه الشامل ونظام الصرف الصحي، والنظم الغذائية، ونظام إعادة تدوير النفايات، وشبكات الطاقة، وشبكات البيانات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فيما تنظم خلال اليومين الثاني والثالث للورشة، زيارات ميدانية تضم عدداً من الدوائر الحكومية، إلى جانب عدد من المناطق في الإمارة، مثل قلب الشارقة، وغيرها.

وأكد المهندس خالد آل علي عضو اللجنة التوجيهية لمشروع الشارقة صديقة للأطفال واليافعين وأمين عام مجلس الشارقة للتخطيط العمراني، أن الورشة تجسد واحدة من الخطط التي يعمل عليها المجلس لتوضيح وتعزيز الوعي بدور التخطيط العمراني وأثره على تنشئة الأجيال الجديدة، إذ تعد مسؤولية المجلس فيه مضاعفة بتوفير المناخ الملائم، وتعزيز المرافق والأماكن المخصصة للأطفال واليافعين، والحصول على المرافق الصحية المناسبة، والتعليم، والسكن، وتوفير جميع الخدمات والمرافق القائمة على أسس ودراسات متكاملة، وخلق بيئة آمنة عند سيرهم في الشوارع، ووجود مساحات خضراء للعب والترفيه.

وأضاف آل علي، أن المجلس يواصل العمل مع مختلف الجهات ذات الشأن، وفي مختلف المسارات، بما يشمل الأطر القانونية والبرامج المختلفة، إلى جانب المسارات الأسرية والمجتمعية باعتبار توفير بيئة متكاملة للأطفال واليافعين حقاً وليس امتيازاً، وهذا النهج هو ما يحقق الأهداف التي نسعى إليها.

بدورها، أشادت الدكتورة حصة خلفان الغزال المدير التنفيذي لمكتب الشارقة صديقة للطفل، بدور المؤسسات والدوائر الحكومية، لا سيما مجلس الشارقة للتخطيط العمراني، الذي بات نموذجاً حكومياً ملهماً للعمل المؤسسي المشترك، كما ثمنت تنظيم ورشة العمل، التي تؤسس لشراكة طويلة الأمد من أجل تحقيق هدف نبيل وهو تأمين حقوق الأطفال واليافعين بالعيش في مدينة آمنة تراعي حقوقهم، وتلبي احتياجاتهم، وتضمن لهم النمو في بيئة سليمة ومتوازنة.

وأشارت الدكتورة حصة خلفان الغزال، إلى سعي المكتب لجعل مدينة الشارقة، التي استحقت أن تكون أول مدينة في العالم صديقة للأطفال واليافعين، بحسب المعايير الجديدة لليونيسيف، نموذجاً لمدن كثيرة في العالم، تبحث عن سبل الارتقاء بمرافقها وبنيتها التحتية وخططها التنموية، لتكون ملاذاً للأطفال واليافعين.

وأضافت المدير التنفيذي لمكتب الشارقة صديقة للطفل، أنه في ظل توقعات منظمة اليونيسيف، التي تشير إلى أن 6 أطفال من أصل عشرة، سيسكنون المدن بحلول العام 2025، وأوضحت كنا محظوظين بقيادتنا الحكيمة، التي استبقت هذه التوقعات، إيماناً منها بقيمة الإنسان، فصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقرينة سموه، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، شريكان في إرساء الحلم، وفي التخطيط من أجل أن ينعم كل طفل ويافع في إمارتنا الباسمة، بحياة تليق بهم وبتطلعاتهم.

من جانبه، أكد خبير التطوير الحضري في منظمة اليونيسيف جينز آرتس، أهمية الورشة كونها تتسق مع توجهات اليونيسيف، لأن التطوير العمراني يعتبر انعكاساً للحس الإنساني، خاصة أنه يأخذ الإنسان في المقام الأول، حيث يقوم على موائمة المحيط بما يتناسب ويخدم الإنسان لا سيما فئة الأطفال، عبر توظيف المرافق والقطاعات العمرانية المخصصة للطفل، لتلبي مختلف احتياجاته وحقوقه، كالمدارس، والحدائق، والمساحات الخضراء، والاستدامة البيئية، ومشاريع تنقية المياه، والأغذية الصحية، ومشاريع إعادة التدوير، وخدمات التواصل العام، وغيرها، إلى جانب توظيف التقنيات الحديثة والتكنولوجيا في خدمة أهداف المشاريع التطويرية للمرافق العامة، والمرافق المخصصة للأطفال، بما يحسن من جودة الحياة لهم ويمنحهم شعوراً بالأمان والبيئة الصحية.

وأوضح أن التلوث البيئي يؤدي إلى وفاة 600 ألف طفل سنوياً حول العالم، فيما تتسبب حوادث الطرق بوفاة نحو 3 آلاف طفل، كما تشير التوقعات إلى انتقال نحو مليار شخص في المستقبل القريب، للعيش في المدن، لافتاً إلى ضرورة استباق التحديات التي تنعكس عن الهجرات الكبيرة نحو المدن، من خلال تهيئة المدن، كما فعلت إمارة الشارقة التي أدركت هذا الأمر مبكراً، وانطلقت مشاريعها التطويرية، التي تعزز التوازن في شتى المجالات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، إلى جانب التركيز على تعزيز وعي الأطفال أنفسهم بحقوقهم ومسؤولياتهم وإدراكهم لأهمية الحفاظ على مدينتهم.

وينظم المجلس، زيارات ميدانية حتى يوم الثلاثاء، إلى المناطق التاريخية ومناطق التوسع العمرانيّ في الشارقة، لدراسة نطاق تطبيق الأدوات الـ 10 لحقوق الطفل والتخطيط العمراني التي أطلقتها اليونيسيف، والخروج بأفكار لمشاريع التدخل الاستراتيجي.

وسيشهد اليوم الأخير في الورشة، جلسة عمل فنية سيعمل فيها المجلس وغيره من المشاركين، على اختيار مبادئ التخطيط الحضري المراعية للطفل، لتطبيقها ضمن الخطة الاستراتيجية لمشروع "الشارقة صديقة للأطفال واليافعين".