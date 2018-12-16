عائشة القاسمي: مبادرة عام التسامح تعكس قيم الدولة

الشارقة 24:





أكدت الشيخة عائشة خالد القاسمي مدير سجايا فتيات الشارقة، أن إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2019 في دولة الإمارات، عاماً للتسامح، يعكس القيم النبيلة التي تأسست عليها الدولة، والخصال الحميدة التي تربى عليها الشعب الإماراتي، من حب الخير، والانفتاح على الآخر، والحوار بين الثقافات، والتعايش مع مختلف شعوب العالم، في دولة تحتضن أكثر من 200 جنسية على أرضها.

وأوضحت الشيخة عائشة القاسمي، أن مؤسسة سجايا فتيات الشارقة، تحرص عبر برامجها التنموية، وأنشطتها الاستثنائية، على غرس القيم العليا، والأخلاق الفاضلة، وقيم التسامح في نفوس منتسباتها، وذلك ترجمة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيس مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، بترسيخ معاني الخير والتسامح والانفتاح الثقافي، في نفوس أبناء الأجيال الجديدة، ضمن عملية تأهيلهم، ودعم مهاراتهم الحياتية، واستثمار قدراتهم، ليكونوا أفراداً فاعلين في بناء مستقبل إمارة الشارقة، ودولة الإمارات العربية المتحدة.