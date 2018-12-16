إيمان سيف: الإمارات تعزز مكانتها كنموذج عالمي للتسامح

الشارقة 24:





أكدت إيمان راشد سيف مدير إدارة التثقيف الصحي في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، أن مبادرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بإعلان 2019 عاماً للتسامح، تعزز مكانة دولة الإمارات، إقليمياً ودولياً كنموذج للتسامح، وترسخ ثقافة الانفتاح والحوار الحضاري، ونبذ التعصب والتطرف والانغلاق الفكري، وكل مظاهر التمييز.

وأوضحت إيمان سيف، أن قيادة دولة الإمارات، تضرب من جديد موعداً مع ترسيخ قيم الإنسانية في نفوس كل من يعيش على أرض الإمارات الطيبة، وأن إعلان صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، 2019 عاماً للتسامح، يدل على أن إمارات الخير، التي أسسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ماضية على نهج القائد المؤسس، لتكون واحة للإنسانية والعيش المشترك.

وأشارت مدير إدارة التثقيف الصحي في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، إلى أن التسامح في دولة الإمارات أخذ منحى مختلفاً، فتحول فكره وقيمه إلى نهج حياة، وبرنامج عمل، وجوهر سياسة دولة الإمارات، التي كانت ومازالت وستظل، تضرب مثالاً للتسامح والقيم الإنسانية الحضارية الراقية، حيث تعدُّ حاضنة لقيم التسامح والسلم والتعددية الثقافية.