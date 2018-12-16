عصام بن صقر: الإمارات عاصمة عالمية للتسامح بلا منازع

الشارقة 24:

رفع الشيخ عصام بن صقر القاسمي رئيس مجلس الإدارة في جمعية الشارقة الخيرية، باسمه وباسم أعضاء المجلس والمنتسبين للجمعية، أسمى آيات التقدير والامتنان لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والقيادة الرشيدة، بمناسبة إعلان 2019 عاماً للتسامح، وتقدم بالتهنئة للقيادة الرشيدة والشعب الإماراتي.

وأعلن الشيخ عصام بن صقر القاسمي، أن عام التسامح جاء، ليتكامل مع عام زايد، وعام الخير، مشيراً إلى أن هذا الثلاثي هو عنوان شامل لدولة الإمارات، التي أخذت على عاتقها منذ بدايات التأسيس، أن تكون واحة خير ومحبة، وجسراً للتواصل والتلاقي بين الشعوب والأمم والحضارات، تقبل الآخر وتحاوره وترحب به، وتحترم الجميع.

وأوضح رئيس مجلس الإدارة في جمعية الشارقة الخيرية، أنه عندما صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أن العام المقبل هو عام التسامح، زادت مساحات البهجة والفرح والخير في نفوس الجميع، لأن هذا النهج يعتبر راسخاً في الإمارات، وتجلى في أكثر من محطة وعنوان، فالإمارات تحتضن أكثر من 200 جنسية بود وسلام وأمان، وفيها أول وزارة تسامح في العالم، وهي بلا منازع عاصمة عالمية للتسامح.

وأكد الشيخ عصام بن صقر القاسمي، أن التسامح موجود في الإمارات منذ ميلادها، ويعتبر نهجاً ثابتاً عند باني ومؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وأن القيادة الرشيدة تستمر على هذا النهج، حيث أكدت أن عام التسامح يرتكز على خمسة محاور رئيسة، تبدأ مع تعميق قيم التسامح والانفتاح على الثقافات والشعوب في المجتمع، مروراً بترسيخ مكانة دولة الإمارات عاصمة عالمية للتسامح، والتسامح الثقافي، وطرح تشريعات وسياسات تهدف إلى مأسسة قيم التسامح الثقافي والديني والاجتماعي، وصولاً إلى تعزيز خطاب التسامح وتقبل الآخر، بما يسهم في تحويل قيمة التسامح إلى عمل مؤسسي مستدام، يعود بالخير على شعوبنا.

وأكد رئيس مجلس الإدارة في جمعية الشارقة الخيرية، أن الجمعية سوف تتبنى مبادرات خيرية، تتواكب مع توجهات عام التسامح، وتقدم بالشكر والتقدير والعرفان للقيادة الرشيدة، على ما تقدمه للوطن والمجتمع، سعياً لجعل الإمارات دوماً في المركز الأول.