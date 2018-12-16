"اجتماعية الشارقة" تُطلق الرحلة الـ 4 لمبادرة "قافلة زايد الثقافية"

الشارقة 24:

انطلقت الرحلة الرابعة لمبادرة "قافلة زايد الثقافية"، التي نظمتها دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، وهي إحدى مبادرات الدائرة التي تنظمها بمناسبة "عام زايد"، بالتعاون مع المكتب المؤسس بوزارة شؤون الرئاسة.

حيث انطلقت الرحلة من مدينة الشارقة إلى جامع الشيخ زايد الكبير بأبوظبي، بهدف تسليط الضوء على أهمية المسجد كنواة للتسامح، ولتعزيز التواصل بين الحضارات، والتعرف على نظرة الشيخ زايد الثاقبة وإسهاماته الإنسانية، إلى جانب تعريف المجتمع بإنجازات المغفور له "طيب الله ثراه" محلياً وعالمياً.

ولفت محمد يوسف آل علي مدير إدارة الخدمات العامة في دائرة الخدمات الاجتماعية، إلى أن قافلة زايد الثقافية التي انطلقت من مدينة الشارقة، عند نقطة التجمع والانطلاق من دار رعاية المسنين بالشارقة، تضمنت 65 فرداً من المجتمع، من مختلف مناطق ومدن إمارة الشارقة، لتشمل خورفكان، وكلباء، ودبا الحصن، ومليحة، والحمرية، بالإضافة إلى مشاركة موظفي الدور التابعة للدائرة، وهي دار رعاية المسنين، والرعاية المنزلية، ومركز حماية المرأة.

وأضاف آل علي، أن مبادرة قافلة زايد الثقافية التي نظمتها الدائرة، تهدف إلى تعريف أفراد المجتمع بجامع الشيخ زايد مع نهاية هذا العام، حيث وصل العدد إلى الآن ما يقرب نحو 365 فرداً.