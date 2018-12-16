ماجد القاسمي: بتسامحنا ترتقي الإمارات بين الأمم

الشارقة 24:

أكد الشيخ ماجد بن سلطان القاسمي مدير دائرة شؤون الضواحي والقرى، أن الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات العربية المتحدة وما قطعته من مراحل في بناء الدولة الحديثة، فضلاً عما حققه الجواز الإماراتي من مكانة أولى في العالم، يعكس روح الشعب الإماراتي ورايته الخفاقة في مجال التسامح.

ولفت مدير دائرة شؤون الضواحي والقرى إلى أن بتسامح الشعب الإماراتي وقيادته نرتقي بالإمارات إلى أعلى المراتب بين الأمم والحضارات.

وأكد أن عام 2019 يعد عاماً لتعزيز هذا السلوك الذي نمى منذ قيام الاتحاد ولا يزال يسقى بماء القيم ومساعدة الآخرين، لتكون دولة الإمارات رمزاً وفخراً للتسامح بين شعوب العالم.