سالم محمد بن هويدن: عام التسامح... إنجاز إنساني ونموذج عالمي

الشارقة 24:

أكد سالم محمد بن هويدن رئيس مجلس إدارة نادي الذيد الثقافي الرياضي، أن إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، بتخصيص 2019 عام التسامح، يشكل إنجازاً إنسانياً آخر، ونموذجاً عالمياً لقيادة الإمارات وشعبها في انفتاحهم على شعوب العالم، وحرصهم على أن تكون الثقافات والحضارات في حوار إنساني متواصل.

وأكد رئيس مجلس إدارة نادي الذيد الثقافي الرياضي، أن عام التسامح يشكل محطة وطنية هامة في تاريخ الإمارات بعد إعلان عام الخير وعام زايد، ليكون تتويج ذلك بأعلى وأنبل القيم التي تحرص القيادة على نشرها لكي يرتكز في وجدان الشعب على اختلاف أطيافه.