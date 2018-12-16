خالد المدفع: فخورون بالإنجاز الإماراتي في ختام "الشارقة للبطولات العالمية"

الشارقة 24 – ناصر فريحات:

عبر سعادة خالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء السياحي والتجاري، عن فخره بالإنجاز الإماراتي الذي تحقق من خلال فوز فريق أبو ظبي وأدائه المتميز في الجولة الختامية لسباق الزوارق السريعة "الفورمولا 1"، ضمن أسبوع الشارقة للبطولات العالمية، التي أقيمت في بحيرة خالد، وذلك بعد منافسات طوال العام في مختلف الجولات وفي دول ومدن كثيرة.

وأكد في تصريحات لـ "الشارقة 24"، أن هذا النجاح الذي رافق تنظيم هذا الحدث الرياضي العالمي، جاء نتيجة جهود كبيرة على مدار العام، من قبل العديد من الجهات، على رأسها هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة، ونادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية الشريك الاستراتيجي، وعدد من المؤسسات الحكومية.

وتوجه المدفع بالشكر إلى كل من ساهم في إنجاح البطولة العالمية التي تهدف إلى تعزيز مكانة إمارة الشارقة كوجهة سياحية ورياضية.