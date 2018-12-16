سلطان بن أحمد: "الشارقة للبطولات العالمية للزوارق" يروج للإمارة عالمياً

الشارقة 24 – ناصر فريحات:

أعلن الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، عن اختتام فعاليات أسبوع الشارقة للبطولات العالمية، وختام بطولة العالم للزوارق السريعة.

وقال خلال تصريحات لـ "الشارقة 24"، "نبارك لفريق أبو ظبي الفوز بالمراكز الثلاثة الأولى، ونتمنى أن نرى علم الإمارات دائماً في المراكز الأولى في كل عام".

وتوجه الشيخ سلطان بن أحمد، بالشكر لكل من ساهم في إنجاح هذه البطولة العالمية، التي نظمتها هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة، ونادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، مؤكداً أن إقامة هذا السباق العالمي في الشارقة، فرصة للجميع للاستمتاع بمزايا إمارة الشارقة، والترويج لها في كل وسائل الإعلام العالمية التي تشارك بتغطية أحداث هذه البطولات العالمية.