سيف المدفع: القائد المؤسس رسم سياسة الانفتاح على الآخر

الشارقة 24:

أكد سعادة سيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة أن إطلاق صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" عام 2019 عاماً للتسامح، يأتي استكمالًا لنهج القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، الذي رسم سياسة الانفتاح على الآخر والتسامح، وعدم الانحياز لأي تعصبات أو صراعات.

وقال المدفع إن دولة الإمارات أسست للتسامح مــنذ بداياتها، حيث وضع المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الأسس لمجتمع متسامح تسوده المحبة وقيم الاحترام وقبول الآخر، والتي باتت إرثاً بين حكام الإمارات، الذين نقلوا المحبة والسلام، والتسامح، وقبول الآخر على اختلاف دينه وعرقه ولونه، ولتفتح الإمارات أيديها لكل من أراد أن يعيش عليها مهما كان أصله.

وأوضح المدفع أن التسامح واحد من مبادئ دولتنا ودستورها الإنساني، وبه تمتد جسور الود والتعارف وتقوى العلاقات الإنسانية بين الشعوب وهو فضيلة دينية وقيمة انسانية عظيمة، وما احتضان دولة الإمارات لرعايا أكثر من 200 جنسية على أراضيها، سوى رسالة بأنها أرض السلام والمحبة.

وختم الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة مؤكداً أن التسامح وقبول الآخر واحترامه يشكل قاعدة أساسية وركيزة هامة من ركائز التطور والازدهار، لأنه يعزز التعاون بين أبناء الجنس البشري لما فيه خيرهم ورفاهيتهم ويساعدهم على تجاوز الخلافات وأن الدولة ماضية في ترسيخ مكانتها كموطن للمحبة والتسامح وقبول الآخر.