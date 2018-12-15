مشاركة فاعلة لشرطة الشارقة بمهرجان "الضواحي 7"

الشارقة 24:

في إطار تعزيز نسيج الترابط الاجتماعي والتماسك الأسري، الذي تسعي لترسيخه على الدوام، شاركت القيادة العامة لشرطة الشارقة، بمهرجان "الضواحي 7" المقام حالياً في حديقة الرمثاء بالشارقة، والذي يستمر حتى الثامن والعشرين من الشهر الجاري، وسط أجواء احتفالية وأسرية مميزة.

وزار جناح شرطة الشارقة المشارك في المهرجان سعادة الشيخ محمد بن حميد القاسمي، مدير دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة، وسعادة خميس بن سالم السويدي عضو المجلس التنفيذي رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى، والشيخ ماجد بن سلطان القاسمي مدير دائرة شؤون الضواحي والقرى بالشارقة، وسعادة الدكتور طارق بن خادم رئيس دائرة الموارد البشرية، وسعادة خالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي، وسعادة الدكتور عبد العزيز المسلم رئيس معهد ‎الشارقة للتراث، وعدد من المسؤولين بالإمارة.

وأكد المقدم حمد بن قصمول رئيس قسم شؤون مجالس الأحياء بإدارة الشرطة المجتمعية، أن مشاركة القيادة الشرطية في هذا المهرجان، تأتي بهدف تعزيز المشاركة المجتمعية الفاعلة مع الجهات والمؤسسات الحكومية في برامجها وفعالياتها المختلفة، وتعريف الجمهور من العائلات والأطفال بدور شرطة الشارقة في تحقيق الامن والأمان، وتعزيز الجوانب الوقائية من خلال رفع الوعي المجتمعي.

وأشار إلى أن الإدارات الشرطية المشاركة المتمثلة في إدارة الإعلام والعلاقات العامة، وإدارة الشرطة المجتمعية، وإدارة مكافحة المخدرات، ومسرح الجريمة، ووحدة الـk9 ،قدموا العديد من الفقرات الترفيهية المتنوعة ومسابقات ثقافية وأمنية توعوية تمثل إضافة نوعية لفعاليات المهرجان في جو احتفالي ترفيهي شيق يساهم في تقوية التواصل والترابط الأسري بين أفراد المجتمع، والتي تعد في مجملها استكمالاً لدور المهرجان، والذي شهد تفاعلاً وإقبالاً كبيراً من قبل أفراد الجمهور والزوار بمختلف فئاتهم وأعمارهم الذين عبروا عن سعادتهم لما شاهدوه من فعاليات متنوعة ومفيدة، ومبتكرة، حيث جذب المسرح المصغر الذي شاركت به إدارة مكافحة المخدرات ضمن منصة شرطة الشارقة إعجاب الزوار ، الذين أشادوا بالأسلوب المتميز في التوعية بخطر آفة المخدرات.

ومن جانبه أكد المقدم ماجد العسم مدير إدارة مكافحة المخدرات، حرص شرطة الشارقة على خلق جيل مدرك بالخطر الكبير الذي تحدثه المخدرات في المجتمع، من تثبيط للهمم، وتفكك لنسيج الأسر عند تعاطي أحد أفرادها لهذه الآفة، لذلك ارتأت شرطة الشارقة مخاطبة الأطفال من زوار المهرجان عبر المسرح المخصص للتوعية الشاملة التي يحتاجوها، مع زيادة الجرعة التوعية عن المخدرات لضمان إيجاد جيل معافى في المستقبل القريب، يساهم مع الشرطة بجانب الشرطة في نشر الثقافة التوعية، ويحقق الأهداف المرجوة منه في دفع عجلة التقدم والازدهار في ربوع دولتنا الحبيبة.

كما قدمت أيضاً شخصية الشرطي الصغير من إدارة الإعلام والعلاقات العامة بشرطة الشارقة إرشادات توعوية للجمهور، وخصوصاً صغار السن تهدف إلى تحقيق قواعد السلامة المرورية من خلال الوعي المروري لدى الأطفال، إضافة إلى مسابقات وألعاب ترفيهية شيقة، كما تم تنظيم مرسم حر للأطفال حيث يتم من خلاله اختيار أفضل صورة وتكريم صاحبها في نهاية المهرجان بجوائز قيمة في جو أسري ممتع لأفراد العائلة.