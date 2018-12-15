شرطة الشارقة تستهدف 14 ألف موظف برسائل "توعية مرورية"

الشارقة 24:

حققت القيادة العامة لشرطة الشارقة، ممثلة في إدارة المرور والدوريات، وبالتعاون مع دائرة الموارد البشرية بحكومة الشارقة نجاحاً كبيراً في تعزيز الوعي ونشر الثقافة المرورية بين موظفي حكومة الشارقة، وذلك من خلال إيصال رسائل توعية متكاملة، تشتمل على محتوى جميع الحملات الخاصة بأمن وسلامة مستخدمي الطريق، التي نفذتها إدارة المرور والدوريات بشرطة الشارقة.

وبلغت الرسائل التي تم توجهيها إلى المستهدفين 33 رسالة توعية عن السلامة المرورية حتى بداية أكتوبر من العام الجاري، مستهدفة أكثر من 14 ألف موظف بحكومة الشارقة في الرسالة الواحدة.

وأكد المقدم محمد علاي النقبي مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة الشارقة، نجاح فكرة إيصال الرسائل التوعوية والإرشادية في الجانب المروري إلى أكبر عدد من موظفي حكومة الشارقة، وذلك من خلال التعاون البناء مع دائرة الموارد البشرية بالشارقة، والتي أسهمت بإيجابية في نشر الوعي المروري بين الموظفين بمختلف الدوائر والهيئات العاملة بالشارقة.

وأضاف النقبي، "نسعى من خلالها سوياً إلى تعزيز سلامة المجتمع والعمل على حفظ الأرواح من خطر الحوادث المرورية، تحقيقاً لأهداف شرطة الشارقة المنسجمة مع الهدف الاستراتيجي لوزارة الداخلية والرامي إلى جعل الطرق أكثر أمناً.