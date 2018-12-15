أحمد بن سلطان القاسمي: عام التسامح يعكس الرؤية الثاقبة لقيادتنا الرشيدة

الشارقة 24:

أكد سمو الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، أن إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" عام 2019 في دولة الإمارات عاماً للتسامح، يعكس الرؤية الثاقبة والحكمة السامية لقيادتنا الرشيدة، في السير على نهج الآباء المؤسسين، الذين جعلوا التسامح قيمة عليا بينهم، وتطبيقاً عملياً، لتقوم دولة الإمارات العربية المتحدة على هذه القيم الحميدة، استلهاماً لقيم ديننا الإسلامي، وتراث وتقاليد مجتمعنا العظيمة في التراحم والتعاضد.

وأضاف سموه، أن نهج القيادة الرشيدة في إعلان شعارٍ لكل عام، يأتي استمراراً لقيم عاش عليها أبناء مجتمعنا، وتربوا عليها، فكانت هي الضامن لقيام الدولة، وهي الأساس لتقدمها وتطورها، والحياة الكريمة التي يعيشها مجتمعنا، حيث يمثل التسامح قيمة حقيقية بين الناس، يعيشون في ظلالها الوارفة تراحماً واتحاداً قوياً، ويعملون على نهج هذه القيمة في التنمية والارتقاء بالمجتمع في كافة المجالات.

وقال سموه "إن ما قامت عليه بلادنا من قيم فاضلة، مثلّت الأساس المتين لقيام دولتنا الحديثة التي عملت على إعلاء هذه القيم، بين مواطنيها، ومن يقيمون على أرضها من مختلف المجتمعات والأعراق، لتكون بلادنا مثالاً على التسامح والسلام والحب بينهم جميعاً، وهي قيم لابد للمجتمعات منها حتى تنعم بالاستقرار والتنمية والتقدم والرفاه، وتحقق لأهلها العيش الكريم والأمن والأمان".

وأشاد سمو الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي بخطوة إعلان عام 2019 في دولة الإمارات عاماً للتسامح، تقدم من خلاله دولتنا نموذجاً عالمياً تتمناه كل المجتمعات، وليكون التسامح قيمة كبرى تستند إليه تنمية وأمن وسلام دولة الإمارات العربية المتحدة.