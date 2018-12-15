عثمان الباروت: الإمارات تاريخ من التسامح

الشارقة 24:

أفاد أيمن عثمان الباروت الأمين العام للبرلمان العربي للطفل، بأن تاريخ الإمارات يسطر بمداد من نور وهاج في صفحاتها إعلائها التسامح، مشيراً إلى أن عام 2019، كما وجه به صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، بتخصيصه عاماً للتسامح، يأتي ليبرز تلك القيم التي نمت في وجدان الشعب الإماراتي وفي سياسات حكومته.

ولفت الباروت إلى أن الأجيال جميعها تعي قيمة التسامح وأهمية ما سيشكل العام المقبل منصة لإبراز تلك القيم وما تعتز به الدولة من تعايش.

وأشار الباروت، إلى أن إعلان عام 2019 كعام للتسامح يسعدنا وأن ننشأ عليه الأبناء ليكون هم قدوات في التسامح وقبول الأخر والوسطية في كافة الأمور وفق رؤية فكرية وسلوكية قيمة تعلي من قيمة الإنسان وهدفه المتمثل في تسامحه وعلو أخلاقه.