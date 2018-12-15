سعود المزروعي: الإمارات العنوان الأول للتسامح والعطاء

الشارقة 24:

أكد سعادة سعود سالم المزروعي مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية وهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، أن إعلان العام 2019 عاماً للتسامح ليس بجديد على دولة الإمارات العربية المتحدة التي خصصت حقيبة وزارية للتسامح، وتحتضن أكثر من 200 جنسية من مختلف الثقافات والأديان يعيشون على أراضيها بانسجام ووئام، وتحتل المركز الأول عالمياً كأكبر جهة مانحة للمساعدات الخارجية في العالم.

ولفت المزروعي إلى أن تجربة دولة الإمارات ومنجزاتها جعل منها واحة للإنسانية ومنارة للتسامح وبلد الأمن والأمان الذي تشع قيمه ويفيض خيره وكرمه في أرجاء المعمورة، ليكون عام التسامح امتداداً لإرث وحكمة الوالد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، ومتابعة سديدة من قيادتنا الرشيدة التي تواصل مسيرة والخير والنماء من خلال تحقيق الإنجازات، وإطلاق المبادرات والبرامج المهمة، والتي حققت لشعبها إنجازات استثنائية وجعلت منها دولة رائدة على الساحة الدولية.

وأضاف مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية وهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، أن كل سنوات الإمارات منذ تأسيسها هي سنوات للتسامح لم تنقطع أفعالها، ولا تزال تتوالى أيامها وفصولها، وتفيض بإنجازاتها وخيراتها وأعمالها المشهودة التي يتسع مداها والتي تحقق الريادة في أسبقيتها وتهافتها على العمل الإنساني والتسامح والعطاء، فنجحت في أن تغدو العنوان الأول للتسامح ونموذجاً للانفتاح على الآخر، حتى باتت القدوة الحسنة والمثال النموذجي في العمل الإنساني، وتبوأت مركز الصدارة على الساحة العالمية في هذا المجال.