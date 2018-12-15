عبد الله العويس: الإمارات ماضية في تعزيز قيم التسامح والسلام

الشارقة 24:

أكد سعادة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن مبادرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، بإعلان عام 2019 عاماً للتسامح، يؤكد أن دولة الإمارات ماضية في تعزيز قيم التسامح والسلام وترسيخ مكانتها كموطن للعيش المشترك ووجهة لكل من يبحث عن العيش بكرامة.

وأضاف العويس أن دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، ستظل النموذج والقدوة في الانفتاح الواعي على الآخر وتقبّل أفكاره وتفهّم متطلباته، حيث غدت الدولة نموذجاً عالمياً للتعايش بين الشعوب، باحتضانها أكثر من 200 جنسية، تنعم بالحياة الكريمة والاحترام، في ظل قوانين تكفل للجميع العدل والاحترام والمساواة، وتجرم الكراهية والعصبية.

وأفاد سعادته، أن مبادرة "عام التسامح" تدعم توجهات الدولة في ترسيخ قيم التعايش وقبول الآخر، والتي عمدت إلى مأسستها باستحداث منصب وزير دولة للتسامح، ما أتى ثماره بتحقيق نسب عالمية غير مسبوقة في تحقيق مبادئ العدالة الاجتماعية، والتسامح بين مواطنيها والمقيمين على أرضها بمختلف جنسياتهم ومعتقداتهم.

وأوضح رئيس غرفة الشارقة أن الإمارات تثبت مرة أخرى أنها موطن صناعة الأمل، ففي الوقت الذي يعيش فيه العالم من حولنا اضطرابات غير مسبوقة، تتزايد فيها مظاهر التطرف والعنصرية والكراهية، تأتي هذه المبادرة لتأكد أن إمارات الخير التي تأسست على يدي المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، لا تزال ماضية على الطريق الذي رسمه القائد المؤسس باحتضان الجميع، في وطن الجميع.