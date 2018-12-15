خولة الملا: الإمارات لديها نهج ثابت في ترسيخ قيم التسامح والتعايش

الشارقة 24:

أكدت سعادة خولة عبد الرحمن الملا رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، أن دولة الإمارات العربية المتحدة لديها نهج ثابت قائم على ترسيخ قيم التسامح والتعايش والسلام والحوار وتعتبرها من الركائز الأساسية في تحقيق الأمن والاستقرار لشعوب العالم أجمع.

وأشارت الملا، إلى أن إعلان عام 2019، عاماً للتسامح يأتي ليتكامل مع هذه الرؤية الثاقبة لقيادة الدولة التي عكست مكانتها بين شعوب العالم بهذا النهج في اعتبار التسامح قيمة مجتمعية متلازمة لشعب الإمارات.

ولفتت الملا إلى أن نهج دولة الإمارات في ترسيخ قيم التسامح والتآلف والتعاون واحترام مختلف ثقافات وشعوب العالم لاسيما فيما خطته لنفسها على أرض الإمارات ومن خلال سياساتها الخارجية عزز لهذا الجانب وأن يكون عام التسامح حاضراً ومتجذراً في شعب الدولة وسلوكاً لمن يحيا على أرضها.