"أشغال الشارقة" تنجز مخازن بلدية كلباء بتكلفة 3.8 ملايين درهم

الشارقة 24:

أنجزت دائرة الأشغال العامة بالشارقة، أعمال الإنشاء الخاصة بمجمع مخازن تابع لبلدية كلباء بالمنطقة الصناعية بتكلفة 3.8 مليون درهم، أعلن عن ذلك، المهندس محمد بن يعروف مدير إدارة الأفرع بالدائرة، مشيراً إلى أن مدينة كلباء تشهد تطوراً لافتاً في مختلف القطاعات، وذلك نتيجة رؤية مستنيرة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حيث يحرص سموه على دفع عجلة التنمية والتطوير الحضاري بمختلف مدن ومناطق الشارقة.

وأوضح بن يعروف، أن المدينة تزخر بالعديد من المشاريع التنموية في الوقت الراهن التي تقع ضمن خطة الدائرة التنموية، مشيراً إلى أن المجمع الجديد يضم مخازن للأثاث والأسمدة وقطع الغيار وغيرها من استخدامات للبلدية، والتي تعمل على تهيئة إدارة خاصة للمخازن وتوفير مكاتب إدارية لها بالمجمع البالغ تكلفته الإجمالية 3 ملايين و800 ألف درهم.

من جهتها، أكدت المهندسة بشاير المنصوري مدير فرع كلباء، أن المجمع المؤلف من طابق أرضي وأول والذي يمتد على مساحة 1350 متراً مربعاً، يضم مخازن البلدية وتبلغ مساحة كل مخزن 550 متراً مربعاً و6 مكاتب إدارية ومكتب المدير إلى جانب غرف دورات المياه والمطبخ، كما تم تمديد أعمال الكهرباء بأطوال أسلاك 38 متراً وبأحمال كهربائية بسعة 415كيلو واط.

وأضافت المنصوري، أن المشروع يتميز بالطابع الحديث ومواكبة العصر، ويتيح تصميمه سهولة الحركة داخل المبنى للوصول إلى الأقسام المختلفة، وتتلاءم تصاميمه الهندسية مع طبيعة العمل التمويني، لزيادة الكفاءة وتسهيل عملية القيام بمهام التخزين على الوجه المطلوب، ويسهم المبنى في تسهيل الخدمات المقدمة، منوّهة إلى أن التصاميم جاءت منسجمة مع وظيفة المبنى، بحيث تحقق الأهداف المرجوة منه.