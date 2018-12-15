رشاد سالم: "عام التسامح" يبرز وجه الإمارات الحضاري

الشارقة 24:

أكد الأستاذ الدكتور رشاد سالم مدير الجامعة القاسمية، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تمضي في رؤيتها في إعلان عام 2019، عاماً للتسامح من خلال إبراز وجهها الحضاري ونشرها لقيم الإنسانية في رحاب العالم.

وأشار مدير الجامعة القاسمية، إلى أن كافة الشواهد من إعلان تأسيس الدولة وحتى يومنا الحاضر تؤكد لهذا النهج القويم في سعي القيادة الرشيدة أن تكون الإمارات حاضنة لشعوب العالم وأن يكون التسامح سلوكاً يغرس لدى الجميع كسمة أساسية ملازمة للمجتمع الإماراتي.

وأوضح الدكتور رشاد سالم أن الإمارات بقيمة التسامح تعزز من فكرها ومبادئها في العمل على إبراز سماحة الإسلام ووسطيته وما يدعو إليه من قيم فاضلة للإنسان في كل مكان.