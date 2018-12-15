مبارك الشامسي: "عام التسامح" يرسخ نهج الإمارات وتعايشها مع شعوب العالم

الشارقة 24:

أكد مبارك راشد الشامسي مدير بلدية الحمرية، بمناسبة إعلان عام 2019 عاماً للتسامح، بأن دولة الإمارات العربية المتحدة قيادةً وشعباً تمضي في ترسيخ نهجها وجهودها التي تبذلها من أجل تعزيز قيم التسامح والتعايش بين الشعوب في كافة أرجاء العالم واستيعاب لكافة تلك الدول على أرضها.

وأشار الشامسي إلى أن عام التسامح يتلاقى مع عام زايد وعام الخير لتأتي قيم التسامح لتعلي من تلك الروح التي يحملها شعب الإمارات اتجاه الجميع فهي السمة والنهج الذي خطه المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" منذ تأسيس الدولة لتكون الإمارات موطناً للتعايش بين شعوب الأرض، فضلاً عن تأكيدها في كافة مواقفها على أهمية التسامج لنصل إلى رؤية القيادة وما تطلع إليه لتكون الإمارات عاصمة للتعايش.

ولفت الشامسي إلى أن بلدية الحمرية ستعمل على مواصلة برامجها وفعالياتها لترسخ لهذا العام وستقدم مجموعة متكاملة من الأنشطة التي تعزز من أهمية هذا العام المقبل.