بتوجيهات سلطان القاسمي... انطلاق المهرجان الوطني للمسرح بعدن

الشارقة 24:

انطلقت يوم الإثنين في الـ 10 من ديسمبر، الدورة الأولى للمهرجان الوطني للمسرح على خشبة مسرح حافون بمديرية المعلا بمدينة عدن، وهو المهرجان الذي تنظمه الهيئة العربية للمسرح بشراكة مع وزارة الثقافة اليمنية من 10 إلى 20 ديسمبر 2018.

وقد تميز الحفل الافتتاحي بحضور السيد حسين باسليم نائب وزير الإعلام ووكلاء محافظة عدن ومدراء عموم مديريات عدن وشخصيات فنية ومسرحية، وعموم الفرق المشاركة في هذا الحدث الثقافي والفني الهام الذي يقام بتوجيهات سامية من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرئيس الأعلى للهيئة العربية للمسرح، في إطار مبادرته السامية لتنظيم مهرجانات وطنية للمسرح بالدول العربية، وبرعاية من دولة رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبد الملك سعيد.

وخلال هذا الحفل نوه في كلمته السيد وكيل أول محافظة عدن ورئيس اللجنة العليا للمهرجان محمد نصر الشاذلي، بالجهود التي بذلت من أجل عودة روح المسرح وفتح الستار لعرض مجموعة من المسرحيات لكبار المؤلفين والمخرجين والممثلين، معبراً عن سعادته بتنفيذ مثل هذه الفعاليات في العاصمة المؤقتة عدن التي عرفت بالحضارة والثقافة والفن وكذا تطبيع الحياه فيها وعبر في النهاية عن سعادته لتواجد هذا الجمهور الذي جاء ليشاهد المسرحيات ويستمتع بها ويعيد لعدن فرحتها، كما أشاد بالجهود الكبيرة التي قامت بها الهيئة العربية للمسرح لإقامة هذا المهرجان، مقدماً آيات الشكر والعرفان لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي على هذه المبادرة الرفيعة.

وكان الأستاذ أحمد عبدالله حسين مدير المهرجان قد نوه بأهمية تنظيم المهرجان الوطني للمسرح بالتعاون بين وزارة الثقافة والهيئة العربية للمسرح، وذلك بموجب الاتفاقية الموقعة بين الجانبين في الـ 19 من شهر مايو 2018، حيث أن هذا المهرجان سيعمل على إحياء المسرح مجدداً بعد فترة ركود عاشها، مؤخراً، نتيجة الأوضاع العامة وأوضح أن المهرجان سبقته جهود وتحركات وأعمال تحضيرية بدأت بتشكيل لجنة فنية للمهرجان برئاسة وكيل أول محافظة عدن محمد شاذلي، والوكيل المساعد لوزارة الثقافة لقطاع الفنون والمسرح نجيب سعيد ثابت نائباً لرئيس اللجنة، ومدير عام مكتب الثقافة في عدن أحمد عبد الله حسين نائباً لرئيس اللجنة - مديراً للمهرجان ومقرر وخمسة أعضاء آخرين، وتشكيل لجان فرعية مختصة بإجازة النصوص وتحديد الفائزين وإعداد وتحضير المسرح والجوانب الإعلامية والأمنية.

وبمناسبة انطلاق هذا المهرجان عبر الأستاذ إسماعيل عبد الله رئيس مجلس الأمناء الأمين العام للهيئة العربية للمسرح عن سعادته لإنجاز هذه الخطوة الهامة، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرئيس الأعلى للهيئة العربية للمسرح، بتنظيم مهرجان في اليمن وإحياء النفس الثقافي والفني بهذه الربوع من الوطن العربي، حيث ستسمح هذه التظاهرة بالعناية بالأعمال المسرحية اليمنية في عدن وبقية المناطق المحررة.

كما ستشكل مناسبة فنية ووطنية للاحتفاء بالمنتوج المسرحي الوطني المتميز والجيد، وستسهم في تعزيز الثقافة الوطنية وتشجيع الإبداع، وتخلق فضاء ثقافياً مسرحياً جديدا، وتقليداً سنوياً يوحد بين جهود المسرحيين.

وسيتم خلال أيام المهرجان عرض عشرة أعمال مسرحية من أربع محافظات يمنية هي عدن والحديدة ولحج وتعز، قام بتأليفها وإخراجها وتجسيد الشخصيات فيها كوكبة من المبدعين اليمنيين، ستتنافس على جوائز المهرجان، وهي؛ "البريئة" تأليف مختار مقطري وإخراج محمد الرخم (عدن)، "زبد" تأليف وإخراج عمر مكرم (عدن)، "ميس" تأليف هايل المذاري وإخراج أحمد جبارة (تعز)، "اللقاء العظيم" تأليف علي باكثير وإعداد وإخراج علي يافعي (عدن)، "استراحة المتقاتلين" تأليف وإخراج منير طلال (صنعاء)، "هاملت يستيقظ متأخراً" تأليف ممدوح عدوان وإخراج عدنان ناشر (الحديدة)، "إغراء السنابل" تأليف خالد القحوم وإخراج عبدالهادي التميمي (حضرموت)، "من الجوال" تأليف إبراهيم الشاش وإخراج ياسر سّلام (عدن)، "إنسى" تأليف عباس الحايك وإعداد سعيد عاطف وإخراج الدكتور عبدالسلام عامر (أبين)، "الطوق" تأليف محمود الورواري وإخراج محمد اليافعي (عدن).