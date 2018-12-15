حاكم الشارقة يهنئ ملك البحرين باليوم الوطني لبلاده

الشارقة 24 - راشد حمدان:

بعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، برقية تهنئة إلى أخيه الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب صاحب السمو حاكم الشارقة عن أطيب التهاني والتبريكات لملك البحرين بهذه المناسبة الوطنية متمنياً له موفور الصحة ودوام العافية، ولحكومة وشعب البحرين المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث سمو الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة برقيات تهنئة مماثلة إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة.