افتتاح مهرجان "ضواحي" للمرة الأولى في البطائح

الشارقة 24:

دشن الشيخ محمد بن حميد القاسمي مدير دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة، يرافقه سعادة خميس بن سالم السويدي عضو المجلس التنفيذي رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى، والشيخ ماجد بن سلطان القاسمي مدير دائرة شؤون الضواحي والقرى‎‏، مهرجان ضواحي 7، في محطته الثانية، الجمعة، بحديقة البطائح.

وحضر حفل الافتتاح الشيخ سهيل بن حشر بن دلموك، وسعادة محمد عبد الله بن حليس رئيس المجلس البلدي لمنطقة البطائح، وسعادة الدكتور محمد عبد الله بن هويدن رئيس المجلس البلدي بالذيد، وراشد عبد الله المحيان رئيس مجلس أولياء أمور الطلبة بالمنطقة الوسطى، وسالم بن علي بالرشيد مدير إدارة الخدمات المساندة ببلدية البطائح، وأعضاء المجالس البلدية والمجلس الاستشاري والعديد من المسؤولين

‎ويتميز مهرجان "ضواحي" بفقرات عديدة تم توزيعها على كافة مساحة حديقة البطائح، حيث تحتضن منطقة البطائح للمرة الأولى هذا المهرجان الذي انطلق في الشارقة منذ عام 2012.

وتجول الحضور بين ثنايا الفعاليات والأركان المختلفة، وتابعوا العديد من العروض الفنية على مسرح الحديقة.

وأكد سعادة خميس بن سالم السويدي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى حرص الدائرة على إضافة مواقع جديدة سنوياً لمهرجان ضواحي، مضيفاً "هذا العام كانت الإضافة اختيار حديقة البطائح لإقامة المهرجان بها، وتخصيص العديد من الفعاليات والسحوبات القيمة التي تلبي احتياجات الأسر المختلفة".

وشدد الشيخ ماجد بن سلطان القاسمي مدير دائرة شؤون الضواحي والقرى على أهمية مهرجان ضواحي وتميزه بين كافة الفعاليات المنفذة في إمارة الشارقة، مشيراً إلى أن انطلاقة النسخة السابعة لمهرجان ضواحي وخاصة في حديقة البطائح ستعزز أهداف المهرجان ودوره المهم مجتمعياً وأسرياً.