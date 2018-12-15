"الاستشاري" يجيز مشروع قانون تنظيم "هيئة الشارقة للتعليم الخاص"

الشارقة 24:

أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة مشروع قانون تنظيم هيئة الشارقة للتعليم الخاص، وذلك خلال انعقاد جلسته السادسة ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي التاسع.

ترأست الجلسة سعادة خولة عبد الرحمن الملا رئيس المجلس الاستشاري وبدأت الجلسة وقائعها بمناقشة مشـروع قانون لسنة 2018م بشأن تنظيم هيئة الشارقة للتعليم الخاص والتقرير الوارد من لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والرياضة والإعلام بالمجلس، بحضور سعادة الدكتورة محدثة الهاشمي رئيس الهيئة، والمستشار الدكتور منصور بن نصار مدير عام الإدارة القانونية بمكتب سمو الحاكم، وعلي الحوسني مدير هيئة الشارقة للتعليم الخاص.

وأكدت الملا في بداية الجلسة أنه قد ورد إلى المجلس بتاريخ 5 ديسمبر من عام 2018م كتاباً من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بإحالة مشروع قانون لسنة 2018 بشأن تنظيم هيئة الشارقة للتعليم الخاص.

وأضافت "حسب أحكام المادة (71) من اللائحة الداخلية فقد أحال المجلس مشروع القانون المذكور أعلاه في جلسته الخامسة المنعقدة الأربعاء بتاريخ 5 ديسمبر من عام 2018م إلى لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والرياضة والإعلام، لدراسة ونظر المشروع ورفع تقريرها للمجلس، وقد قامت اللجنة مشكورة بعقد اجتماع لهذا الغرض".

وتابعت الملا: "إن جلستنا اليوم لنناقش باستفاضة مشروع قانون إحدى الهيئات الهامة والمُنشأة حديثاً في الإمارة، ولأهمية أدوراها واختصاصاتها نضعها على بساط المناقشة وتبادل الرأي والمشورة، إنها هيئة الشارقة للتعليم الخاص ومشروع قانون تنظيم ما تُعنى به من أعمال، والذي تمثل أهدافه غاية في الأهمية من خلال تنظيم التعليم في القطاع الخاص ورفع جودته عبر تطبيق أفضل الممارسات التربوية والتعليمية والتشجيع على تقديم خدمات متميزة وراقية، بالإضافة إلى استقطاب الاستثمارات في مجال التعليم الخاص".

وأشادت سعادة الدكتورة محدثة الهاشمي رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص بجهود المجلس الاستشاري واهتمامه بدراسة مشروع القانون بشكل تفصيلي ودعمهم للهيئة لتباشر أعمالها في تنظيم وتطوير قطاع التعليم الخاص في إمارة الشارقة.

وأضافت: "يشرفني في هذه المناسبة أن أعرب عن عظيم تقديري وخالص شكري وعرفاني لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لرؤيته الثاقبة ودعوته الكريمة لإنشاء هذه الهيئة، وأشكر سموه على الثقة الكبيرة التي حظيت بها راجية من الله تعالى أن يوفقنا في تحقيق ما ترجوه القيادة الرشيدة من تطلعات وأهداف وإنجازات للارتقاء بالمنظومة التعليمية في إمارتنا الحبيبة".

وتابعت: "كما أتقدم من منبركم هذا بالشكر الجزيل إلى مجلس الشارقة للتعليم والقائمين عليه على ما قاموا به من جهد مميز خلال مرحلة نقل اختصاصات ومهام التعليم من وزارة التربية والتعليم إلى حكومة الشارقة".

ثم تلت العضوة هيام محمد الحمادي مقررة لجنة شؤون التربية والتعليم بالمجلس مشروع القانون وتناقش الأعضاء والعضوات في مواده التي بلغت 13 مادة قانونية، وقدمت سعادة الدكتورة محدثة الهاشمي بجانب الدكتور منصور بن نصار الردود الوافية حول مشروع القانون وبعد نقاش مستفيض صادق المجلس على مشروع قانون لسنة 2018م بشأن تنظيم هيئة الشارقة للتعليم الخاص بعد إدخال العديد من التعديلات.

بعدها انتقل المجلس إلى مشروع توصياته بشأن مجلس الشارقة الرياضي وتلا العضو أحمد حسين بوكلاه مقرر لجنة إعداد مشروع التوصيات بالمجلس، مشروع التوصيات، قائلاً: "لأهمية مناقشة سياسة مجلس الشارقة الرياضي وما تمحورت عنه المناقشات والأسئلة خلال انعقاد الجلسة العامة الرابعة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي التاسع للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة يوم الخميس 29 نوفمبر من عام 2018م والتي حضرها سعادة الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وسعادة عيسى هلال الحزامي الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي، وسعادة ندى عسكر النقبي عضو مجلس الشارقة الرياضي، ومعاونيهم والرامية في مجملها إلى دعم جهود مجلس الشارقة الرياضي في الرقي بخدماته وتطويرها بما يخدم مسيرة التنمية والتطوير في شتى المجالات وخاصة الرياضية، أتلوا مشروع التوصيات...".

وبعد نقاش أقر المجلس توصياته بشأن مناقشة سياسة مجلس الشارقة الرياضي.

وقبل رفع الجلسة أعلنت الملا أن الجلسة المقبلة والتي ستعقد الخميس ستناقش سياسة هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في إمارة الشارقة.