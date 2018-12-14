ماجد القاسمي: صرح "سلطان القلوب" إهداء لأهالي مدينة البطائح

الشارقة 24 – عبد الحميد أبو نصر:

صرح الشيخ ماجد بن سلطان القاسمي، مدير دائرة شؤون الضواحي والقرى، بأن النسخة السابعة من مهرجان "الضواحي 7"، التي انطلقت الجمعة، في حديقة البطائح بمدينة الشارقة، قدمت مجسماً وصرحاً خاصاً يحمل اسم "سلطان القلوب" إهداء لأهالي البطائح.

وأضاف الشيخ القاسمي خلال تصريحات لـ "الشارقة 24"، أن إقامة المهرجان في مدينة البطائح، يعتبر الأول من نوعه والثاني في المنطقة الوسطى.

وأشار مدير دائرة شؤون الضواحي والقرى، إلى أن الافتتاح كان ناجحاً، وفقاً لخطة اللجنة الاستراتيجية للمهرجان، كما أن الحضور والإقبال كان منقطع النظير.

وتوجه الشيخ ماجد القاسمي بالشكر والتقدير لجميع أفراد الجمهور على تلبية الدعوة والمشاركة في مهرجان "الضواحي 7" الذي يمتاز بطابع اجتماعي ترفيهي وثقافي متنوع ومتميز.