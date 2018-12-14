بلدية الشارقة تنظم دورة تدريبية حول العناصر مسبقة الإجهاد

الشارقة 24:

عقدت بلدية مدينة الشارقة في مبناها الرئيسي بمنطقة المصلى، دورة تدريبية بعنوان "شرح الحساب اليدوي للعناصر مسبقة الإجهاد المستوى الأول" قدمها المهندس مضر الحاج يونس، واستهدفت مجموعة من الاستشاريين ومهندسي الدوائر الحكومية وطلبة الجامعات، انطلاقاً من حرص البلدية على إثراء روح المشاركة بالمعلومات الهندسية بين كل مهندسي القطاع الحكومي والخاص في الإمارة، ودعماً لاستراتيجيتها الرامية إلى تطوير منظومة العمل واتباع أفضل الممارسات العالمية.

وأكد الشيخ المهندس محمد القاسمي مدير إدارة تراخيص البناء في بلدية الشارقة، أن تنظيم هذه الدورات يعتبر من مهام وأهداف قطاع الهندسة والمباني للنهوض بالمعايير المتبعة في مجال التشييد والبناء، وتزويد كل العاملين في مجال الهندسة بأفضل الممارسات لاكتساب الخبرة اللازمة وتطبيقها على أرض الواقع بمجال عملهم، حيث تشهد هذه الدورات اقبالاً كبيراً لأهمية المواضيع المطروحة وارتباطها ارتباطاً وثيقاً بأساليب العمل، والتعرف على أفضل الطرق الهندسية المستحدثة دولياً، وبذل كل الجهود لمواكبة النهضة العمرانية والحضارية، التي عززت مسيرة التنمية والبناء.

وأشار مدير إدارة تراخيص البناء، إلى أن هذه الدورة التي تم تنظيمها على مدار 5 أيام خلال الشهر الماضي، تناولت العديد من المواضيع ذات الأهمية، من أبرزها نظرية تصميم الخرسانة مسبقة الإجهاد، والأنظمة المستخدمة في المنشآت، ومميزات نظام الخرسانة مسبقة الإجهاد وحساب مقاومة العنصر مسبق الإجهاد، كما تم تقديم مثال عملي متكامل حسب المواصفات الأميركية عن هذه العناصر.

وشهدت الدورة إقبالاً كبيراً من المهتمين، بما يعكس أهمية هذه الدورات التي يقدمها قطاع الهندسة والمباني في البلدية، وتوفير معلومات عالمية وفق مستويات عالية، ومشاركة بيوت الخبرة في هذا المجال، حرصاً من القطاع على أن تكون كل الاجراءات المتبعة في العمل ذات جودة وكفاءة عالية.