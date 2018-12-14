عروض ترفيهية تجمع زوار "واجهة المجاز المائية" في "شتاء المرح"

الشارقة 24:

مع بدء العطلة المدرسية الشتوية، تُطلق واجهة المجاز المائية، إحدى الوجهات السياحية والترفيهية العائلية في إمارة الشارقة، يوم السبت، فعاليات "شتاء المرح"، الذي سيستمر حتى 15 يناير المقبل، مقدمة للزوار مجموعة من العروض الترفيهية والبهلوانية والفنية، وبمشاركة فرقاً استعراضية جوالة، إلى جانب العديد من المسابقات الحماسيّة.

وتتضمن الفعاليات سلسلة من المسابقات التفاعلية التي تتيح للزوار فرصة الدخول في السحب للفوز بسيارة "جي.إيه.سي" طراز GS8 2018، إلى جانب قسائم للدخول مجاناً إلى مرافق متنوعة في الواجهة المائية، كما تستضيف فقرة "اللحظة السعيدة" التي يتم خلالها اختيار 10 من الزوار بشكل عشوائي للفوز بقسائم لمراكز خدميّة.

وتلتزم واجهة المجاز في مختلف فعالياتها بتنظيم مجموعة من النشاطات الممتعة والمفيدة للأطفال، وتخصص لهم هذا العام سلسلة من ورش العمل التي تهدف لتطوير مهاراتهم الإبداعية في مختلف مجالات الفنون والحرف اليدوية مثل الرسم على الفخار والحجارة وتزيين الحقائب والشموع باستخدام الأوراق الجافة والزهور وصناعة الأكسسوارات من الورود.

وتعتبر جولات المرح جزءاً من أنشطة هذا الشهر، وتدعو الجزيرة جميع العائلات إلى اصطحاب اطفالهم للقفز في "عالم الترامبولين"، جولة في سفينة الفضاء، ولعبة الدولفين، بالإضافة الى اللعبة الدائرية، وذلك في قسم الألعاب "الأرض المرحة".

وتقدم واجهة المجاز للأطفال خلال الفعاليات تجربة تعليمية ممتعة وهي المدينة المصغَرة لتعليم قيادة السيارات "مينيسيتي" التي تم تصميمها للأطفال من عمر سنتين حتى 10 سنوات، لتعلم أساسيات وقواعد السلامة المرورية بما يضمن لهم مستقبلاً أكثر أمناً، في الوقت الذي يستمتعون فيه بقيادة السيارات الكهربائية على المسارات المرورية المزودة باللوحات الإرشادية والإشارات الضوئية.

وأكدت مروة عبيد الشامسي المدير العام لواجهة المجاز المائية، أن مع اقتراب فترة أعياد رأس السنة الميلادية، تقدم فعاليات (الشتاء المرح) للزوار تجربةً استثنائية تحاكي أجواء الشتاء في بلدان، من خلال مجموعة من الفقرات الترفيهية والنشاطات التفاعلية التي تلاءم جميع أفراد العائلة وترسم البسمة على وجوههم.

ووجهت الشامسي الدعوة لجميع أفراد المجتمع للمشاركة في هذه النشاطات المشوقة، وخوض تجربة فريدة مع عائلاتهم وأصدقائهم والاستمتاع بما تقدمه واجهة المجاز المائية من مرافق متطورة وفعاليات ترفيهية متميزة في هذا الوقت من العام.