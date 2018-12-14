محمد بن حميد القاسمي يفتتح "ضواحي 7"

الشارقة 24:

افتتح الشيخ محمد بن حميد القاسمي مدير دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة، يرافقه سعادة خميس بن سالم السويدي عضو المجلس التنفيذي رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى، مهرجان ضواحي 7 المقام في حديقة الرمثاء بمدينة الشارقة، مساء الخميس، والذي يستمر حتى الـ 28 من ديسمبر الجاري‎‏.

‎حضر حفل الافتتاح الشيخ ماجد بن سلطان القاسمي مدير دائرة شؤون الضواحي والقرى بالشارقة، وسعادة الدكتور طارق بن خادم رئيس دائرة الموارد البشرية، وسعادة خالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي، وسعادة الدكتور عبدالعزيز المسلم رئيس معهد ‎الشارقة للتراث، وعبدالله بن خادم المدير التنفيذي لجمعية الشارقة الخيرية، ورؤساء وأعضاء مجالس الضواحي وعدد من المسؤولين.

بعد قص شريط الافتتاح تجول الحضور في أرجاء الحديقة واطلعوا على مختلف الفعاليات المعدة للمهرجان من قبل الجهات المشاركة وعددها 28 جهة وما تقدمه من فعاليات تحقق في مجملها تعزيز الروابط الأسرية.

بعدها انتقل الحضور إلى مسرح الحديقة وتابعوا العديد من العروض الفنية والكلمات التي ألقيت وسط التعريف بأهداف مهرجان "ضواحي".

وأكد سعادة خميس بن سالم السويدي أن مهرجان ضواحي يتواصل للعام السابع على التوالي ليعبر من خلال فعالياته وزخم برامجه عن رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في أهمية وضرورة تنمية الروابط الأسرية والمجتمعية.

من جهته، أشار الشيخ ماجد بن سلطان القاسمي مدير دائرة شؤون الضواحي والقرى إلى أن تنظيم دورة سابعة من مهرجان ضواحي يعد الحدث الأبرز للدائرة، واصفاً إياه بـ "المهرجان الاجتماعي والعائلي المتميز الذي يسهم في ترسيخ أجواء المحبة والترابط والسعادة بين المشاركين به من خلال فعاليات توعوية وترفيهية تنسجم مع قيمنا وعاداتنا وهويتنا الوطنية".