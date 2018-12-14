تكريم المتميزين في مركز خدمات المرور والترخيص بالشارقة

الشارقة 24:

تحقيقاً لأهداف القيادة العامة لشرطة الشارقة، المنسجمة مع الهدف الاستراتيجي لوزارة الداخلية الرامي إلى ضمان تقديم كافة الخدمات الإدارية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية، كرم العقيد الدكتور علي بالزود مدير عام العمليات المركزية بالإنابة، مدير مركز خدمات المرور والترخيص بشرطة الشارقة، عدداً من منتسبي مركز خدمات المرور والترخيص بمختلف الأقسام، وذلك لتفانيهم وإخلاصهم في العمل خلال العام الجاري، وذلك بحضور المقدم محمد عبدالله علاي مدير إدارة المرور والدوريات، نائب مدير المركز، وعدد من الضباط رؤساء الأقسام والأفرع.

وأكد العقيد بالزود أن تكريم الموظفين المتميزين هو منهج ثابت في شرطة الشارقة، إيماناً منها بأهمية التكريم ودوره الفاعل في رفع المعنويات وتحفيز القدرات ونشر روح التنافس وغرس روح المبادرات الفاعلة، بغية النهوض بالعمل والمساهمة في تطويره والارتقاء به إلى أفضل معايير الجودة والتميـز.

وأعرب المكرمون عن سعادتهم بهذا التكريم الذي يعكس تقدير المؤسسة، وحرصها على مكافأة المتميزين، مؤكدين عزمهم على مواصلة الجهود للمحافظة على الموقع المتميز والريادي لشرطة الشارقة.