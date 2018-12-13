خميس السويدي: حضور مميز في افتتاح "ضواحي 7" في الشارقة

الشارقة 24 – عبد الحميد أبو نصر:

أكد سعادة خميس بن سالم السويدي، رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى بالشارقة، أن انطلاقة النسخة السابعة لمهرجان ضواحي7، اليوم الخميس بحديقة الرمثاء بالشارقة، شهدت حضوراً مميزاً وفعاليات متنوعة ومختلفة عن الدورات السابقة، وتشارك فيه 28 جهة.

وأثنى السويدي عبر "الشارقة 24"، على معهد الشارقة للتراث لمشاركته المتميزة في فعاليات المهرجان، مشيراً إلى أن ست دول تشارك في المهرجان من خلال ما تقدمه من عروض تراثية.

ولفت رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى، إلى أن فعاليات المهرجان حافلة بالألعاب الترفيهية الممتعة.

وفي الختام، دعا السويدي أفراد الجمهور إلى حضور حفل افتتاح المهرجان في حديقة البطائح يوم غد الجمعة، والذي سينطلق بمسيرة وتليها فقرات الافتتاح التي ستعلن عن مفاجآت سارة وجوائز قيمة للحضور، متمنياً لجميع الحضور الاستمتاع بفعاليات "ضواحي 7".