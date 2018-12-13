"وفر" يستعرض خدماته في جامعة الشارقة

الشارقة 24:

نظمت دائرة الموارد البشرية بالشارقة متمثلة ببرنامج "وفر" لخصومات موظفي حكومة الشارقة، معرضاً ترويجياً، في مقر جامعة الشارقة، لتعريف موظفي الجامعة بالشركات المساهمة في البرنامج.

أقيم المعرض بردهة الاستقبال بالمبنى الرئيس في الجامعة، للتعريف بالشركات الجديدة المنضمة للبرنامج، حيث استعرضت الشركات خدماتها المتنوعة للموظفين، ونسبة الخصومات التي تقدمها للمستفيدين من البرنامج، وكيفية الاستفادة من الخصومات لتعزيز فكرة الادخار وتنظيم الميزانية لدى الموظف.

ويأتي هذا المعرض ضمن الخطة التشغيلية لعام 2018 لبرنامج وفر، لتحقيق رؤيته من خلال إقامة عدد من الفعاليات التي تسعى إلى تعريف كل موظفي الحكومة ببرنامج وفر، وترسيخ التعاون والشراكة الدائمة بين القطاع الحكومي والخاص في الدولة.

وينظم البرنامج فعالياته على مدار السنة، بالتعاون مع الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة، حيث يسخر كافة السبل للوصول للمستفيدين وتعريفهم بكافة التفاصيل وإبلاغهم فور انضمام شركات ومؤسسات جديدة في البرنامج.

وتسعى دائرة الموارد البشرية بالشارقة من خلال هذه المبادرات إلى رفع مستوى الرضا الوظيفي، وتحقيق الرفاهية الاجتماعية، وتقديم أفضل المميزات والخصومات والأسعار التنافسية لموظفي حكومة الشارقة، إلى جانب الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للموظفين، والذي ينعكس إيجاباً على إنتاجية الموظف ودفع عجلة الاقتصاد على مستوى الدولة.

وذكرت جواهر سيف العود مدير إدارة الفعاليات والأنشطة المجتمعية بالموارد البشرية ومدير برنامج وفر، أن برنامج خصومات موظفي حكومة الشارقة "وفر" يعتبر أحد أهم الانجازات والبرامج، التي تأتي من منطلق حرص حكومة الشارقة الرشيدة على تقديم الأفضل والمميز وتطبيق الجودة الشاملة ارتقاءً بمستوى الخدمات المقدمة للموظفين.

وأوضحت أن الدائرة تعزز التعاون مع الشركات من خلال هذا المشروع، في إطار سلسة متكاملة من الأنشطة المجتمعية التي تتبناها الدائرة في استراتيجيتها، التي تهدف إلى توفير خصومات مجزية لموظفي الحكومة بهدف رفع الرضا الوظيفي للموظفين، وتقديم مميزات لموظفي حكومة الشارقة، وإنشاء علاقة بين القطاعين العام والخاص يستفيد منها الطرفان.